Catar pede a Israel e Hamas que aproveitem ''oportunidade'' para trégua em Gaza

O Catar, um dos mediadores entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na guerra em Gaza, pediu que ambos aproveitem a "oportunidade" criada pelo cessar-fogo entre Irã e Israel para alcançar uma trégua no território palestino.

Em uma entrevista à AFP na sexta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al Ansari, disse que Doha e os outros mediadores em Washington e no Cairo estavam tentando "aproveitar o impulso criado pelo cessar-fogo entre Irã e Israel para relançar as negociações sobre Gaza".

"Se não aproveitarmos esta janela de oportunidade e este impulso, será uma ocasião perdida entre muitas outras no passado próximo. Não queremos que isso volte a acontecer", disse o porta-voz, que também é conselheiro do primeiro-ministro do Catar.

Na terça-feira, Israel e Irã concordaram com um cessar-fogo mediado por Washington e Doha. A trégua foi selada poucas horas depois que a República Islâmica lançou uma salva de mísseis contra o rico Estado do Golfo, tendo como alvo a base militar dos EUA que ele abriga.

O ataque ao território do Catar ocorreu após a intervenção dos EUA em uma guerra de vários dias entre Israel e Irã, na qual aviões de guerra americanos atingiram instalações nucleares iranianas, provocando represálias por parte de Teerã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou otimismo na sexta-feira em relação a um novo cessar-fogo em Gaza, afirmando que um acordo entre Israel e Hamas poderia ocorrer já na próxima semana.

