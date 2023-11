A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Catar pede a Israel e Hamas que continuem negociando libertação de reféns O Catar, que tem a maior base militar americana no Oriente Médio

O Catar instou à Israel e o Hamas, nesta terça-feira (14), que aproveitem sua mediação para negociar a libertação de reféns, e afirmou que a degradação do cenário na Faixa de Gaza dificulta seus esforços.

"A deterioração" da situação de Gaza dificulta os esforços de mediação, alertou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed ben Mohammed Al-Ansari, em uma coletiva de imprensa em Doha.

"Acreditamos que não há outra oportunidade para ambas as partes senão esta mediação", acrescentou, almejando "que possamos ver um raio de esperança".

O Catar tenta garantir a libertação dos reféns após o ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel há mais de um mês, que deixou 1.200 mortos, a maioria civis, de acordo com autoridades israelenses.

Desde então, os bombardeios de Israel em Gaza mataram 11.240 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

Na segunda-feira (13), o braço armado do grupo islamista acusou Israel de ter "distorcido" as negociações de mediação deste país da península arábica.

O Catar, que tem a maior base militar americana no Oriente Médio, também abriga o escritório político do Hamas, assim como o líder exilado deste movimento palestino, Ismail Haniyeh. Com a autorização dos Estados Unidos, o país do Golfo Pérsico utilizou seus contatos com este grupo para facilitar a libertação de quatro reféns.

