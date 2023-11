A- A+

O Catar exigiu uma "investigação internacional" sobre as operações militares israelenses contra hospitais na Faixa de Gaza e denunciou a incursão desta quarta-feira (15) ao Al Shifa como um "crime de guerra".

O Catar "condena com a máxima firmeza" a operação em Al Shifa, a qual considera como "um crime de guerra e uma violação flagrante das leis e acordos internacionais". Também pede "uma investigação internacional urgente, com investigadores independentes da ONU, sobre as operações contra hospitais realizadas pelo Exército de ocupação israelense", afirmou o Ministério das Relações Exteriores dessa monarquia do Golfo, em um comunicado.

Veja também

Saúde Parkinson: em feito inédito, cientistas interrompem progressão da doença em camundongos; entenda