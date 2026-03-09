A- A+

ORIENTE MÉDIO Catar prende mais de 300 pessoas que compartilharam imagens de ataques e 'boatos'

As autoridades do Catar prenderam mais de 300 pessoas que compartilharam imagens e "informações enganosas" sobre os ataques do Irã contra o país, informou o Ministério do Interior nesta segunda-feira (9).

As pessoas detidas "gravaram e divulgaram vídeos, publicaram informações enganosas e boatos que podem perturbar a opinião pública", afirmou o ministério em um comunicado.

O Catar, que abriga uma importante base militar dos Estados Unidos, é alvo de ataques do Irã desde o início da guerra no Oriente Médio provocada pela ofensiva israelense-americana contra a República Islâmica em 28 de fevereiro.

