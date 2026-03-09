ORIENTE MÉDIO
Catar prende mais de 300 pessoas que compartilharam imagens de ataques e 'boatos'
Pessoas detidas "gravaram e divulgaram vídeos, publicaram informações enganosas e boatos que podem perturbar a opinião pública"
As autoridades do Catar prenderam mais de 300 pessoas que compartilharam imagens e "informações enganosas" sobre os ataques do Irã contra o país, informou o Ministério do Interior nesta segunda-feira (9).
As pessoas detidas "gravaram e divulgaram vídeos, publicaram informações enganosas e boatos que podem perturbar a opinião pública", afirmou o ministério em um comunicado.
Leia também
• Emirados relatam novos ataques com mísseis; explosões ouvidas no Bahrein e Catar
• Miá Mello cita pânico após interceptações de mísseis em Doha, no Catar
• Ataques ao Catar colocam em dúvida a realização da Finalíssima entre Argentina e Espanha
O Catar, que abriga uma importante base militar dos Estados Unidos, é alvo de ataques do Irã desde o início da guerra no Oriente Médio provocada pela ofensiva israelense-americana contra a República Islâmica em 28 de fevereiro.