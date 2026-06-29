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INTERNACIONAL

Catar recomenda suspensão de atividades marítimas por tempo indeterminado

Segundo comunicado do ministério na rede X, a suspensão é resultado de preocupações com a segurança pública

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O Irã lançou ataques contra alvos americanos no Golfo em resposta aos ataques dos EUA contra o país, informou a mídia estatal em 27 de junho, depois que Washington acusou Teerã de atacar um de seus navios de carga no Estreito de Ormuz.O Irã lançou ataques contra alvos americanos no Golfo em resposta aos ataques dos EUA contra o país, informou a mídia estatal em 27 de junho, depois que Washington acusou Teerã de atacar um de seus navios de carga no Estreito de Ormuz. - Foto: AFP

O Ministério dos Transportes do Catar pediu nesta segunda-feira (29) a suspensão de atividades marítimas a todos os proprietários e usuários de embarcações, incluindo barcos de passeio, pesca, jet skis e outras embarcações marítimas semelhantes, até novo aviso.

Segundo comunicado do ministério na rede X, a suspensão é resultado de preocupações com a segurança pública. Ficam excluídas dessa medida as embarcações sujeitas às disposições dos acordos marítimos internacionais, as quais continuam suas operações de acordo com os regulamentos e procedimentos vigentes

"Esta ação preventiva temporária foi adotada em coordenação com as autoridades de segurança competentes", acrescentou a nota.

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A medida do Catar ocorre após um período de violência iniciado na quinta-feira (25) entre os EUA e o Irã, com troca de ataques à embarcações no Estreito de Ormuz.

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