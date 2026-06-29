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INTERNACIONAL Catar recomenda suspensão de atividades marítimas por tempo indeterminado Segundo comunicado do ministério na rede X, a suspensão é resultado de preocupações com a segurança pública

O Ministério dos Transportes do Catar pediu nesta segunda-feira (29) a suspensão de atividades marítimas a todos os proprietários e usuários de embarcações, incluindo barcos de passeio, pesca, jet skis e outras embarcações marítimas semelhantes, até novo aviso.

Segundo comunicado do ministério na rede X, a suspensão é resultado de preocupações com a segurança pública. Ficam excluídas dessa medida as embarcações sujeitas às disposições dos acordos marítimos internacionais, as quais continuam suas operações de acordo com os regulamentos e procedimentos vigentes

"Esta ação preventiva temporária foi adotada em coordenação com as autoridades de segurança competentes", acrescentou a nota.

A medida do Catar ocorre após um período de violência iniciado na quinta-feira (25) entre os EUA e o Irã, com troca de ataques à embarcações no Estreito de Ormuz.

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