Catar segue Kuwait e Emirados Árabe Unidos e condena ataques do Irã a países da região

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Em comunicado divulgado há pouco pelo seu Ministério das Relações Exteriores, o Catar se alinhou ao Kuwait e aos Emirados Árabes Unidos e condenou, "nos termos mais enérgicos", os ataques realizados pelo Irã contra os territórios da Jordânia, do Bahrein e do Kuwait.



O texto classifica as ofensivas como "violação flagrante da soberania e da integridade territorial dos países atingidos e uma violação evidente do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e dos princípios de boa vizinhança."

Segundo a pasta, a continuidade dos ataques representa uma "escalada perigosa", que dificultará os esforços para conter as tensões e enfraquecerá iniciativas políticas e diplomáticas voltadas a alcançar segurança e estabilidade na região.



"O ministério destaca a necessidade de uma cessação imediata e completa de todas as ações militares e ataques que ameacem a segurança e a estabilidade da região, de evitar quaisquer ações que possam ampliar o alcance da escalada, de um retorno genuíno ao diálogo e às negociações e do cumprimento dos entendimentos alcançados por meio de esforços diplomáticos", conclui o ministério.

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