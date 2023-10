Cataratas do Iguaçu registram maior vazão em quase uma década

A- A+

As Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina, registraram esta semana um vazão de 24,2 milhões de litros por segundo, um recorde em quase uma década, segundo a entrega do Parque Nacional do Iguaçu.

As cataratas, uma das mais importantes do mundo com suas 275 quedas no rio Iguaçu, alcançaram "a maior vazão dos últimos anos" na segunda-feira (30) pela manhã, após chuvas intensas no Paraná, segundo a empresa operadora Urbia Cataratas, que monitora as águas junto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

As imagens do local mostravam o rio cheio e poderoso, com passarelas cobertas pelas águas marrons.

O número de 24,2 milhões de litros excede em 16 vezes a vazão de 1,5 milhão de litros por segundo considerado normal, com base em dados históricos.

De acordo com esses registros, esse fluxo só havia sido superado em 2014, quando chegou a 46,3 milhões de litros por segundo. A marca anterior data de 1983, com 35 milhões de litros por segundo, segundo a Urbia Cataratas.

Mas a vazão já começou a diminuir nesta terça-feira (31), quando registrou 18,1 milhões de litros por segundo, e "a tendência é a vazão [...] iniciar uma queda nos próximos dias", informou a Urbia Cataratas .

Nas vésperas do feriado de finais, o Parque Nacional do Iguaçu, que além das cataratas abriga grande biodiversidade, continuava aberto ao turismo.

Contudo, permanece fechada a passarela situada do lado argentino que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo, o conjunto de quedas que compõe os principais atrativos do parque, indicado a concessionário em uma nota.

São esperados cerca de 25.000 visitantes no parque durante o fim de semana prolongado por conta do feriado.

