Cataratas do Iguaçu são fechadas por alertas de cheias na Argentina
Meteorologistas de todo o mundo vêm alertando que o atual fenômeno El Niño pode se tornar o mais forte já observado
As autoridades fecharam, na segunda-feira (12), o acesso turístico às Cataratas do Iguaçu, no nordeste da Argentina, devido à cheia do rio de mesmo nome, enquanto foram registrados aumentos na vazão dos rios Paraná e Uruguai devido às chuvas associadas ao fenômeno El Niño.
A administração do Parque Nacional do Iguaçu e a empresa concessionária do passeio restringiram o acesso aos setores turísticos das cataratas, localizadas em Misiones, depois que o rio superou 12.000 metros cúbicos por segundo, mais de seis vezes sua vazão média.
As autoridades do parque informaram em seguida que, ao longo desta segunda-feira, "foi registrado um declínio gradual" na vazão do rio e que essa evolução "permite suspender a restrição preventiva de acesso e normalizar as atividades" a partir de terça-feira.
Os fechamentos provisórios do parque devido a enchentes têm precedentes em 2023 e 2024, no contexto de outro fenômeno El Niño que destruiu passarelas na área turística da Garganta do Diabo.
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Em agosto, as autoridades do parque fecharam essa parte do circuito e retiraram passarelas como medida preventiva, à espera de um fenômeno meteorológico semelhante ou até mais intenso do que aquele.
Meteorologistas de todo o mundo vêm alertando que o atual fenômeno El Niño pode se tornar o mais forte já observado.
O El Niño eleva as temperaturas no Pacífico tropical, provocando mudanças no clima que podem aumentar o risco de secas e inundações e agravar o aquecimento global.
O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) da Argentina assinalou que, até setembro, a região do litoral argentino vem registrando excessos de precipitação "semelhantes à média dos eventos de El Niño fortes".
O SMN advertiu que "no início, os excessos são relativamente pequenos, mas à medida que o ano avança vão aumentando, especialmente durante o verão e o outono" no hemisfério sul, em 2027.
Paralelamente, a entidade binacional responsável pela usina hidrelétrica de Yacyretá, na fronteira entre Argentina e Paraguai, informou, nesta segunda-feira, que a vazão do rio Paraná superou as médias históricas em 37% em setembro e em 40% no acumulado de outubro.
A cheia do rio Uruguai, outra bacia relevante do litoral argentino, obrigou a evacuar dezenas de pessoas nas áreas ribeirinhas de Concordia, na província de Entre Ríos, e Paso de los Libres, em Corrientes, segundo boletins municipais divulgados na segunda-feira pela imprensa local.