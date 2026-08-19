Catedral Anglicana celebra 30 anos com lideranças internacionais em Jaboatão dos Guararapes
Programação também marca a transição de comando após três décadas de liderança de Miguel Uchoa e inicia nesta quarta-feira (19)
A Catedral Anglicana do Espírito Santo, localizada em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), celebra 30 anos de história com uma programação especial entre esta quarta-feira (19) e o domingo (23). As solenidades serão realizadas em diferentes horários ao longo dos cinco dias de celebração.
As festividades reúnem representantes da Igreja Anglicana do Brasil e lideranças internacionais da Comunhão Anglicana Global, além de marcarem uma nova fase na condução da instituição.
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A trajetória começou em 22 de agosto de 1996, quando a comunidade ainda funcionava como Paróquia Anglicana Espírito Santo (PAES).
Ao longo das três décadas, a instituição cresceu, ampliou sua atuação e passou a ocupar o posto de Catedral da Diocese de Recife e Catedral Nacional da Província da Igreja Anglicana no Brasil.
Neste sábado (22), as atividades serão realizadas das 14h às 21h30, e o encerramento vai ocorrer no domingo (23), às 10h, com um culto solene que marcará a instituição do reverendo Gabriel Uchoa como novo Deão da Catedral. Para outras informações, acesse a página oficial da PAES no Instagram ou no YouTube.
Lideranças internacionais
Entre os convidados estão Paul Donison, secretário-geral da Comunhão Anglicana Global, o arcebispo Laurent Mbanda, de Ruanda, presidente do GAC-GAFCON, e o arcebispo Henry Ndukuba, da Nigéria.
Também participam Julien Dobbs, da América do Norte, integrantes do Conselho da Comunhão Anglicana Global e lideranças de diferentes países.
A programação reúne ainda os arcebispos eméritos Peter Akinola, da Nigéria, e Bob Duncan, da América do Norte, além de representantes da New Wineskins Missionary Network, do Trinity Anglican Seminary e de igrejas do Brasil e do exterior.
A presença dos convidados reforça a inserção da Catedral no cenário internacional do anglicanismo.
Três décadas
Fundada a partir de um pequeno grupo de fiéis, a comunidade se expandiu ao longo dos anos e deu origem a igrejas em diferentes regiões de Pernambuco.
Considerada uma das maiores comunidades anglicanas da América Latina, a Catedral está atualmente presente, direta e indiretamente, em 16 localidades.
Para o bispo Miguel Uchoa, que esteve à frente da Catedral durante os 30 anos, a celebração representa um momento de reconhecimento da trajetória construída pela comunidade.
"Quando olhamos para esses 30 anos, vemos uma história construída pela graça de Deus, pelo trabalho de muitas pessoas e pelo compromisso com a fé anglicana. Aquela pequena paróquia que começou em 1996 cresceu, multiplicou-se e alcançou diferentes localidades. Hoje, a Catedral representa uma expressão nacional desse movimento e uma referência para o anglicanismo no Brasil", afirmou.
A Catedral é vinculada à Comunhão Anglicana Global, movimento anteriormente conhecido como GAFCON, que reúne províncias anglicanas que reafirmam o compromisso com as Escrituras Sagradas e com o Anglicanismo Histórico de tradição reformada.
"A Igreja Anglicana no Brasil representa a continuidade de um movimento de renovação do anglicanismo, mantendo a fidelidade às Escrituras, uma liturgia simples e uma linguagem contemporânea, sem abrir mão da história e da tradição da Igreja", ressaltou Miguel Uchoa, que também exerce a função de vice-presidente da organização.
Nova liderança
Além de celebrar a trajetória da instituição, a programação marca a transição de comando após três décadas.
O culto solene do domingo instituirá o reverendo Gabriel Uchoa como novo Deão da Catedral, encerrando o período de liderança de Miguel Uchoa.
"Receber a responsabilidade de ser o novo Deão da Catedral é uma honra e, ao mesmo tempo, um grande compromisso. Assumimos essa missão reconhecendo tudo o que foi construído nesses 30 anos e olhando para o futuro", afirma Gabriel Uchoa.
A mudança ocorre em meio a novos projetos de expansão. A Catedral adquiriu uma propriedade anexa onde estão previstas a construção de uma escola confessional e a implantação de um centro de treinamento missionário, iniciativas voltadas às áreas de educação, formação e missão.
Programação:
30 anos da Catedral Anglicana do Espírito Santo
- Local: Catedral Anglicana do Espírito Santo
- Data: Quarta-feira, 19 de agosto - 18h30 às 22h
Quinta-feira, 20 de agosto - 18h30 às 22h
Sexta-feira, 21 de agosto - 18h30 às 22h
Sábado, 22 de agosto - 14h às 21h30
Domingo, 23 de agosto - 10h
- Endereço: Avenida Bernardo Vieira de Melo, 1200 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes