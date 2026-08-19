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ANGLICANISMO Catedral Anglicana celebra 30 anos com lideranças internacionais em Jaboatão dos Guararapes Programação também marca a transição de comando após três décadas de liderança de Miguel Uchoa e inicia nesta quarta-feira (19)

A Catedral Anglicana do Espírito Santo, localizada em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), celebra 30 anos de história com uma programação especial entre esta quarta-feira (19) e o domingo (23). As solenidades serão realizadas em diferentes horários ao longo dos cinco dias de celebração.

As festividades reúnem representantes da Igreja Anglicana do Brasil e lideranças internacionais da Comunhão Anglicana Global, além de marcarem uma nova fase na condução da instituição.

A trajetória começou em 22 de agosto de 1996, quando a comunidade ainda funcionava como Paróquia Anglicana Espírito Santo (PAES).

Ao longo das três décadas, a instituição cresceu, ampliou sua atuação e passou a ocupar o posto de Catedral da Diocese de Recife e Catedral Nacional da Província da Igreja Anglicana no Brasil.

Neste sábado (22), as atividades serão realizadas das 14h às 21h30, e o encerramento vai ocorrer no domingo (23), às 10h, com um culto solene que marcará a instituição do reverendo Gabriel Uchoa como novo Deão da Catedral. Para outras informações, acesse a página oficial da PAES no Instagram ou no YouTube.

Lideranças internacionais

Entre os convidados estão Paul Donison, secretário-geral da Comunhão Anglicana Global, o arcebispo Laurent Mbanda, de Ruanda, presidente do GAC-GAFCON, e o arcebispo Henry Ndukuba, da Nigéria.

Também participam Julien Dobbs, da América do Norte, integrantes do Conselho da Comunhão Anglicana Global e lideranças de diferentes países.

A programação reúne ainda os arcebispos eméritos Peter Akinola, da Nigéria, e Bob Duncan, da América do Norte, além de representantes da New Wineskins Missionary Network, do Trinity Anglican Seminary e de igrejas do Brasil e do exterior.

A presença dos convidados reforça a inserção da Catedral no cenário internacional do anglicanismo.

Três décadas

Fundada a partir de um pequeno grupo de fiéis, a comunidade se expandiu ao longo dos anos e deu origem a igrejas em diferentes regiões de Pernambuco.

Considerada uma das maiores comunidades anglicanas da América Latina, a Catedral está atualmente presente, direta e indiretamente, em 16 localidades.

Para o bispo Miguel Uchoa, que esteve à frente da Catedral durante os 30 anos, a celebração representa um momento de reconhecimento da trajetória construída pela comunidade.

"Quando olhamos para esses 30 anos, vemos uma história construída pela graça de Deus, pelo trabalho de muitas pessoas e pelo compromisso com a fé anglicana. Aquela pequena paróquia que começou em 1996 cresceu, multiplicou-se e alcançou diferentes localidades. Hoje, a Catedral representa uma expressão nacional desse movimento e uma referência para o anglicanismo no Brasil", afirmou.

A Catedral é vinculada à Comunhão Anglicana Global, movimento anteriormente conhecido como GAFCON, que reúne províncias anglicanas que reafirmam o compromisso com as Escrituras Sagradas e com o Anglicanismo Histórico de tradição reformada.

"A Igreja Anglicana no Brasil representa a continuidade de um movimento de renovação do anglicanismo, mantendo a fidelidade às Escrituras, uma liturgia simples e uma linguagem contemporânea, sem abrir mão da história e da tradição da Igreja", ressaltou Miguel Uchoa, que também exerce a função de vice-presidente da organização.

Nova liderança

Além de celebrar a trajetória da instituição, a programação marca a transição de comando após três décadas.

O culto solene do domingo instituirá o reverendo Gabriel Uchoa como novo Deão da Catedral, encerrando o período de liderança de Miguel Uchoa.

"Receber a responsabilidade de ser o novo Deão da Catedral é uma honra e, ao mesmo tempo, um grande compromisso. Assumimos essa missão reconhecendo tudo o que foi construído nesses 30 anos e olhando para o futuro", afirma Gabriel Uchoa.

Reverendo Gabriel Uchoa será instituído como novo Deão da Catedral Anglicana do Espírito Santo durante culto solene neste domingo (23), marcando uma nova fase na liderança da instituição após 30 anos. | Foto: PAES/Divulgação

A mudança ocorre em meio a novos projetos de expansão. A Catedral adquiriu uma propriedade anexa onde estão previstas a construção de uma escola confessional e a implantação de um centro de treinamento missionário, iniciativas voltadas às áreas de educação, formação e missão.

Programação:

30 anos da Catedral Anglicana do Espírito Santo

Local: Catedral Anglicana do Espírito Santo

Data: Quarta-feira, 19 de agosto - 18h30 às 22h

Quinta-feira, 20 de agosto - 18h30 às 22h

Sexta-feira, 21 de agosto - 18h30 às 22h

Sábado, 22 de agosto - 14h às 21h30

Domingo, 23 de agosto - 10h

Quinta-feira, 20 de agosto - 18h30 às 22h Sexta-feira, 21 de agosto - 18h30 às 22h Sábado, 22 de agosto - 14h às 21h30 Domingo, 23 de agosto - 10h Endereço: Avenida Bernardo Vieira de Melo, 1200 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes

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