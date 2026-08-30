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FÉ Catedral da Sé celebra missa em homenagem aos 27 anos da morte de Dom Helder Camara Homenagens começaram na última quinta-feira (27), data exata em que se completaram 27 anos da partida do religioso

Fiéis se reuniram na manhã deste domingo (30), na Catedral de São Salvador do Mundo, no Alto da Sé, em Olinda, para celebrar uma missa em homenagem aos 27 anos da morte de Dom Hélder Câmara.

A celebração foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, e deu continuidade às homenagens ao religioso, que morreu em 27 de agosto de 1999.

A missa também marcou um momento de memória e de valorização do legado de Dom Hélder, reconhecido pela Igreja Católica como Servo de Deus e que a Causa de Beatificação e Canonização segue em análise no Vaticano.

Durante a celebração, Dom Paulo Jackson ressaltou que a liturgia deste domingo fala sobre a oblação e a entrega do cristão a serviço do Reino de Deus. Segundo o arcebispo, a data também representa uma oportunidade de recordar a trajetória de Dom Hélder.

Para Dom Paulo, a lembrança do religioso deve estar associada não apenas à sua trajetória, mas também aos valores que marcaram sua atuação.

“Nós queremos fazer memória deste homem que é servo de Deus, está em processo de beatificação. E nós queremos sobretudo resgatar o seu legado, a sua memória, a sua bondade, a sua santidade”, destacou.

Dom Hélder e a defesa dos mais vulneráveis

Nascido em 1909, Dom Hélder Câmara foi arcebispo de Olinda e Recife e dedicou sua vida à vivência do Evangelho e à construção de uma sociedade mais fraterna. Sua atuação em defesa dos direitos humanos e dos mais vulneráveis marcou a história da Igreja e de Pernambuco.

Missa de aniversário de morte de Dom Helder Camara, na igreja da Sé | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Missa de aniversário de morte de Dom Helder Camara, na igreja da Sé | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Missa de aniversário de morte de Dom Helder Camara, na igreja da Sé | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Missa de aniversário de morte de Dom Helder Camara, na igreja da Sé | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Missa de aniversário de morte de Dom Helder Camara, na igreja da Sé | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Missa de aniversário de morte de Dom Helder Camara, na igreja da Sé | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Missa de aniversário de morte de Dom Helder Camara, na igreja da Sé | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Missa de aniversário de morte de Dom Helder Camara, na igreja da Sé | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Missa de aniversário de morte de Dom Helder Camara, na igreja da Sé | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Missa de aniversário de morte de Dom Helder Camara, na igreja da Sé | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Dom Paulo Jackson destacou diferentes aspectos da trajetória do religioso e afirmou que sua atuação ganhou importância especialmente durante o período da ditadura militar.

“Dom Helder é símbolo de místico, poeta, um homem dedicado à causa da justiça, dos direitos humanos, ao cuidado com os pobres, com os simples, os deserdados. E de fato, foi uma voz profética naqueles momentos tão difíceis da ditadura militar”, afirmou.

Conhecido como o “Dom da Paz”, Dom Hélder também é lembrado pela defesa da paz e pela forma como enfrentava situações adversas. Para Dom Paulo, essa característica permanece como parte central de seu legado.

“O dom da paz. Dom Helder Câmara é o dom da paz por excelência. Em todas as situações, mesmo nas adversidades, nunca nutriu o ódio no seu coração”, disse.

Ao falar sobre a memória do religioso, o arcebispo ressaltou ainda que os valores associados à trajetória de Dom Hélder podem servir de inspiração para a atuação da Igreja.

“Então, que o dom da paz, o dom da justiça, o dom da bondade, da benignidade de Deus, Dom Helder Câmara, seja fonte de inspiração para todos nós. Bênção de Deus, que a memória de Dom Helder esteja muito presente também na nossa ação missionária e pastoral".

Causa de Beatificação tramita no Vaticano

A Causa de Beatificação e Canonização de Dom Hélder Câmara foi aberta pela Igreja pernambucana em 2014.

Em 2015, a Congregação para as Causas dos Santos, no Vaticano, concedeu o Nihil Obstat, autorização que permitiu o início do processo de reconhecimento de sua santidade.

A fase arquidiocesana foi concluída em 2018, após a coleta de depoimentos, documentos e escritos sobre a vida e as virtudes do religioso. O material foi posteriormente encaminhado ao Vaticano, onde a causa segue em análise.

Entre os próximos passos está a elaboração da Positio, documento que reúne os elementos necessários para a avaliação da trajetória de Dom Hélder. Em agosto, o Dicastério das Causas dos Santos nomeou o monsenhor espanhol Melchor José Sanchez de Toca y Alameda como relator da Positio do processo.

O documento deverá reunir a documentação já enviada pela Arquidiocese, além de depoimentos de testemunhas e documentos relevantes produzidos por Dom Hélder ou sobre ele. A análise deverá avaliar as virtudes cristãs atribuídas ao religioso.

Após o eventual reconhecimento das virtudes heroicas pelo Papa, Dom Hélder poderá ser declarado Venerável. Para a beatificação, será necessário o reconhecimento de um milagre atribuído à sua intercessão. A canonização exige o reconhecimento de um segundo milagre.

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