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OLINDA Catedral da Sé recorda 27 anos da morte de Dom Helder Camara neste domingo (30) Celebração será realizada durante a manhã e também marcará as homenagens ao religioso e à sua Causa de Beatificação

A Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR) celebra, na manhã deste domingo (30), uma missa em memória dos 27 anos da morte, e páscoa, de dom Helder Camara para recordar sua trajetória e legado na defesa da dignidade humana, da justiça e da solidariedade.

A data foi lembrada na última quinta-feira (27), data exata em que se completaram 27 anos da partida do religioso, que faleceu em 27 de agosto de 1999. Com isso, a celebração deste domingo dará continuidade às homenagens em memória do antigo arcebispo metropolitano.

A missa será realizada às 9h, na Catedral de São Salvador do Mundo, no Alto da Sé, em Olinda, reunindo fiéis em oração pela memória do religioso e pelo avanço de sua Causa de Beatificação.

Conhecido como o “Dom da Paz”, dom Helder Camara foi arcebispo de Olinda e Recife e dedicou sua vida à vivência do Evangelho e à construção de uma sociedade mais fraterna.

"Para contemplar um maior número de fiéis, nós vamos celebrar a Eucaristia, em memória dos 27 anos da partida de Dom Helder, no próximo domingo, lá na sede Olinda, onde estão os seus restos mortais", iniciou o vice-postulador e porta-voz responsável pelo processo de beatificação e canonização de Dom Helder Camara na Arquidiocese de Olinda e Recife, Frei Jociel Gomes. "Contamos com a presença de fiéis de toda a Arquidiocese. Então, fica aí o convite para que nós possamos recordar a figura de Dom Helder Camara, esse homem que foi tão importante para a história da nossa igreja, de Olinda e Recife, e podemos até dizer que para a história do Brasil", completou.

Frei Jociel Gomes, capuchinho, vice-postulador e porta-voz da Causa de Beatificação e Canonização de Dom Helder Camara na Arquidiocese de Olinda e Recife, explica o andamento do processo no Vaticano. | Foto: Instagram/Santuário São Francisco de Assis (AL)

Sua atuação em defesa dos direitos humanos e dos mais vulneráveis marcou a história de atuação da Igreja e de Pernambuco, deixando um legado que permanece vivo entre os fiéis até os dias atuais.

A missa será celebrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, e faz parte da programação de homenagens ao religioso.

As atividades tiveram início com o espetáculo de luzes realizado na Igreja das Fronteiras e seguiram com a V Semana Dom Helder de Direitos Humanos, promovida na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

Durante a celebração, os fiéis também serão convidados a manter viva a memória de Dom Helder e a reconhecer seu testemunho de fé, amor e compromisso com a promoção da justiça.

A programação reforça ainda a importância da Causa de Beatificação do religioso, reconhecido pela Igreja como Servo de Deus.

Servo de Deus

Dom Helder Camara é reconhecido pela Igreja Católica como Servo de Deus, título concedido após a abertura oficial de sua Causa de Beatificação e Canonização.

Em 2015, a Congregação para as Causas dos Santos, no Vaticano, concedeu o Nihil Obstat, autorização que permitiu o início do processo de reconhecimento de sua santidade.

A primeira etapa foi concluída em 2018, na Arquidiocese de Olinda e Recife, com a coleta de depoimentos, documentos e escritos sobre a vida e as virtudes do religioso.

"A Causa de Beatificação e Canonização de Dom Helder Camara está agora na chamada fase romana. Toda a documentação que levamos está sendo analisada pelas comissões vaticanas, que devem dar o seu parecer, para que, futuramente, o Papa possa declará-lo venerável, onde reconhecerá que ele viveu em grau heroico as virtudes cristãs", esclareceu Frei Jociel Gomes.

O material foi encaminhado ao Vaticano, onde a causa segue em análise para a elaboração da Positio, documento que reúne os elementos necessários à avaliação de sua trajetória.

"Depois disso, serão necessários dois milagres atribuídos à sua intercessão. Um primeiro milagre que vai fazer com que ele seja declarado Beato, e um segundo milagre que vai fazer com que ele seja canonizado, declarado Santo", destacou.

O processo ainda precisa avançar por outras etapas antes de uma eventual canonização.

"A gente não tem como dar um tempo preciso, não podemos falar do tempo em que isso vai acontecer, porque tudo depende dos trabalhos das comissões vaticanas, das agendas dos membros dessas comissões. Mas que o processo está tramitando e está em andamento no Vaticano", finalizou o sacerdote.

Primeiro, é necessário o reconhecimento das virtudes heroicas pelo Papa, quando Dom Helder poderá ser declarado Venerável.

Em seguida, a beatificação depende da comprovação de um milagre atribuído à sua intercessão, enquanto a canonização exige o reconhecimento de um segundo milagre.

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