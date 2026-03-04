A- A+

RECIFE Recife: protesto nesta quarta (4) pede justiça por morte de motorista por aplicativo Victor Dantolli de Fontes Souza foi morto a tiros no bairro de Casa Forte, nessa terça, em via pública

Trabalhadores por aplicativo farão um protesto, na manhã desta quarta-feira (4), cobrando justiça por Victor Dantolli de Fontes Souza. O motorista de app foi morto a tiros no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, nessa terça (3).

De acordo com o Sindicato dos Motoristas de Aplicativos de Pernambuco (Sindmape), o protesto terá concentração às 11h30, em frente ao Classic Hall, em Salgadinho, Olinda. De lá, eles seguirão para o Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco, que fica no bairro de Santo Antônio, no centro.

O motorista por aplicativo e influenciador digital Rennan Paixão, em vídeos nas redes sociais, convocou a categoria para participar do ato, que busca uma resposta das autoridades.

"Estou aqui para convocar toda a categoria de motorista por aplicativo, motoboy e uber moto que sentiu na pele o que a gente sentiu, acordar com essa notícia de mais um parceiro, irmão de pista morto de forma brutal na nossa cidade e no nosso estado", afirmou.

O protesto ocorre após o velório de Victor, que acontece no Cemitério de Cruz Rebouças, em Igarassu, a partir das 10h. Rennan explica que uma parte da categoria estará presente no velório de Victor e, de lá, seguirá para a concentração.

"A gente vai utilizar a faixa da via local, para não atrapalhar o trânsito. Quando sairmos, vamos pegar a esquerda na Cruz Cabugá sentido ao Centro. A gente vai sair com uma passeata, manifestação pacífica e ordeira, sem esquecer que somos trabalhadores, pais de família, mas exigimos nossos direitos, e um deles é a segurança", destacou.

Victor Dantolli de Fontes Souza foi morto a tiros no bairro de Casa Forte, nessa terça, em via pública. - Foto: Reprodução

Relembre o caso

Victor foi morto ao finalizar uma corrida no bairro de Casa Forte, na manhã de terça. Em um vídeo de câmeras de segurança do local, é possível ver uma passageira deixando o veículo e seguindo pela calçada.

Em seguida, dois homens que caminhavam pela rua param ao lado do carro. Um deles, com casaco e calça preta, efetua disparos dentro do carro, em direção a Victor. O motorista chega a dar partida no veículo, mas perde o controle e colide com um muro. Depois disso, os autores fogem do local correndo.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a vítima foi atingida no pescoço, não resistiu ao ferimento e morreu no local, antes da chegada do socorro.

Até o momento, nenhum dos autores do crime foi preso. A Polícia Civil informou que está investigando o caso como homicídio.

"Meu coração está em pedaços"

Nas redes sociais, a irmã de Victor, Tazia Fontes, corretora de imóveis, lamentou a perda e desejou paz ao irmão.

"Meu coração está em pedaços. Meu irmão Victor partiu de forma tão cruel, vítima de uma violência que tirou não apenas a vida dele, mas arrancou um pedaço de todos nós. Ele estava trabalhando, lutando pelo sustento da família, sendo o homem digno e batalhador que sempre foi", começou.

"Victor não será lembrado pela forma como se foi, mas pelo coração generoso, pelo sorriso sincero, pela força e pelo amor que tinha pela família. Ele era cuidado, proteção e presença. A dor é imensa, a revolta também, mas maior que tudo isso é o amor que sentimos por você, meu irmão. Seu legado de coragem e responsabilidade jamais será esquecido. Descanse em paz. Você viverá para sempre em nossos corações", completou.

Veja também