A- A+

Ônibus que circulam na Região Metropolitana do Recife (RMR) começaram a receber catracas elevadas. Estão sendo testados dispositivos de combate à invasão em alguns ônibus do Sistema de Transporte Público de Passageiros.



A informação foi divulgada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Pernambuco (Urbana-PE), que disse atender a uma determinação do órgão gestor.



"Todo o processo - da escolha dos modelos dos dispositivos ao acompanhamento dos resultados - tem sido realizado em conjunto pelo Grande Recife Consórcio de Transporte, pelas áreas técnicas das empresas operadoras e pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE)", afirmou a Urbana-PE, por meio de nota.

Algumas catracas duplas chegaram a ser instaladas em ônibus da RMR, mas foram retiradas em 2023 por recomendação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), após uma passageira ficar com a cabeça presa na estrutura.



Em nota emitida nesta quinta-feira (9), o MPPE informou que entrará em contato com a Promotoria de Transportes para verificar se há novidades na atuação do órgão com relação ao assunto.



Com a retomada, em fase de testes, as empresas buscam inibir invasões nos coletivos e a consequente perda de receita por não pagamento das tarifas.



A Urbana-PE não informou quais empresas iniciaram a instalação dos dispositivos, mas imagens que circulam nas redes sociais mostram as novas catracas sendo colocadas em um veículo da permissionária Caxangá/Metropolitana.

Veja também