Cauã Reymond quer usar banheira com gelo todos os dias; veja o que dizem os médicos

Cauã Reymond compartilhou nas redes sociais um hábito um pouco inusitado. O ator, de 42 anos, tem a meta de todos os dias tomar um banho de banheira com gelo por pelo menos três minutos. Ele alega que assim consegue tratar inflamações do corpo e melhorar o sono.

Conhecida como crioterapia, a técnica é utilizada por outras celebridades e até atletas, como a cantora Lady Gaga e o piloto de fórmula 1 Charles Leclerc. A prática tem o mesmo objetivo quando aplicamos gelo no local após uma contusão, por exemplo

Justamente por atuar diretamente no metabolismo celular, os principais benefícios englobam a redução do inchaço, o alívio da dor e a melhoria no sistema imunológico. Além disso, pode servir para fins estéticos, auxiliando na queima da gordura localizada, celulite e flacidez. Ao mergulhar as partes do corpo mais doloridas em uma banheira ou tanque cheio de água e gelo, a temperatura deve ser de, mais ou menos, 4 °C, e o tempo de tratamento de, aproximadamente, quatro minutos.

Mas esta técnica realmente funciona?

A imersão em água fria tem atraído muita atenção ultimamente, especialmente por seus supostos benefícios à saúde mental. O método normalmente envolve imersão em um banho de gelo ou um banho frio, mas outros se voltaram para seus benefícios na saúde mental.

As pessoas usam água fria para promover a saúde há séculos. Hipócrates acreditava que a terapia com água poderia aliviar a fadiga, e os médicos do século XVIII recomendavam banhos frios para tratar doenças como febre e raquitismo.

Hoje em dia, aqueles que juram que existem benefícios na água fria dizem que ela os deixa revigorados, lúcidos e mais capazes de lidar com o estresse. Alguns afirmam que a técnica ajudou a lidar com o luto, a ansiedade, a depressão e outros desafios. Evidências preliminares sugerem que eles podem estar certos em alguma coisa, mas a ciência por trás de como ou por que a água fria afeta a saúde mental ainda não está clara.

Os pesquisadores sabem mais sobre os perigos da água fria do que seus potenciais efeitos terapêuticos. Uma das mais óbvias é a hipotermia, que geralmente se instala após cerca de 30 minutos em adultos. Mas a água fria apresenta riscos significativos muito antes disso.

O choque inicial de ser mergulhado em água gelada pode causar arritmias e ataques cardíacos. O risco de arritmias aumenta quando as pessoas colocam seus rostos debaixo d'água para esse “choque frio” inicial. A combinação ativa ramos opostos do sistema nervoso, que enviam sinais contrários ao coração. O choque frio também desencadeia o reflexo de suspiro, seguido de hiperventilação. Se suas vias aéreas estiverem debaixo d'água, isso pode levar ao afogamento. Além disso, nadar em águas geladas leva rapidamente à exaustão.

