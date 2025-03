Roubo de instrumentos musicais foi a principal causa da briga entre torcidas de Santa Cruz e Sport

A- A+

A Polícia Civil de Pernambuco informou, durante coletiva de imprensa, no início da tarde desta quinta-feira (27), que a principal causa para a confusão entre as torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport, no dia 1º de fevereiro deste ano, no Recife, foi motivada pelo roubo de instrumentos musicais dos torcedores Rubro-negros.

A informação foi divulgada pelo delegado de Repressão à Intolerância Esportiva (Dprie), Raul Carvalho, que trabalhou nas investigações.

"Na véspera do Clássico das Multidões, a gente teve essa situação (roubo dos instrumentos musicais). Isso, na subcultura da torcida, é o estopim, porque a bateria, o instrumento musical que eles utilizam dentro do estádio, é uma coisa muito importante para eles", Explicou.

Na foto, o delegado Raul Carvalho. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Segundo as investigações, no dia do jogo, a torcida organizada do Sport saiu da Ilha do Retiro para atacar a torcida organizada do Santa Cruz, que já esperava a ofensiva. O confronto aconteceu na Rua Real da Torre, na Madalena, Zona Oeste da capital pernambucana.

Mais detalhes

Além da causa, as autoridades de segurança também forneceram mais detalhes sobre a Operação Contra Pista, que investiga o episódio de violência entre as duas torcidas.

Ao todo, foram deferidos 42 mandados de prisão preventiva nesta quinta. Até o início da tarde, 21 pessoas tinham sido presas. Outros três mandados de internação provisória de menor e sequestro de bens foram realizados.

Os mandados são cumpridos nas cidades de Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Ipojuca, Paulista e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR); e em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do Estado. Uma dos suspeitos foi preso em Fortaleza, no Ceará.

Os presos, bem como os materiais apreendidos, são levados para a sede da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, em Olinda.

As associações criminosas são investigadas pelos crimes de provocação de tumulto, lesão corporal, tentativa de homicídio e corrupção de menores.

Anteriormente, outras 12 pessoas já tinham sido presas, totalizando 33 pessoas presas pela operação.

Além disso, 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Dentre as apreensões, estão celulares e soqueiras. Quatro veículos utilizados durante os crimes foram identificados.

"Acho que o Governo e a SDS apresentam uma resposta para a sociedade. É importante frisar que outras prisões já haviam sido feitas, anteriormente. Mas, a partir daquele dia, a gente começou o trabalho de identificar os autores. Era uma massa, em que não havia vítimas. Havia pessoas que estavam dispostas a se lesionarem entre si", destacou a secretária em exercício da SDS, Dominique de Castro.

Na foto, Dominique de Castro. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Apoio da população

A sociedade civil teve papel importante na identificação dos suspeitos envolvidos na confusão. As contribuições foram realizadas de modo anônimo.

"Teve muita ajuda popular. Acho que isso demonstra que a sociedade não aguenta isso mais. Esse histórico de violência relacionado ao futebol, em Pernambuco, já é um desagrado de toda a socidade pernambucana. Muitas pessoas se manifestaram nas redes sociais, procuraram a Polícia Civil ou entraram em contato com a ouvidoria", disse Dominique.

A ajuda da população, no entanto, não acaba por aí. O delegado Raul explicou que a sociedade pode continuar ajudando.

"A gente tem Instagram da delegacia, tem a Polícia Civil, tem a ouvidoria. Tudo isso é muito importante e é anônimo. Todas as informações que a gente recebe, a gente faz um filtro delas e vai fazer a confirmação sem a presença ou ajuda dessa pessoa", explicou.

Os telefones para contato da Dprie são (81) 3184-7109 ou (81) 3184-7107. Já o contato da SDS é o (81) 3183 5044. Ainda é possível falar pelo instagram da Polícia Civl pelo perfil @policiacivildepernambuco.

