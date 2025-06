Causa da morte de Juliana Marins: o que se sabe sobre a autópsia do corpo da brasileira

A- A+

As autoridades da Indonésia informaram que o corpo da brasileira Juliana Marins será levado nesta quinta-feira para a ilha de Bali, onde passará por uma autópsia que deve esclarecer a causa e o horário da morte.



Juliana foi encontrada morta na última terça-feira, quase quatro dias após cair durante uma trilha no Monte Rinjani. Familiares da turista criticaram a demora na operação de resgate e acusaram as autoridades locais de negligência.



Segundo o governo indonésio, foi realizada uma reunião com os parentes para explicar os desafios enfrentados durante o salvamento.

Autópsia do corpo de brasileira

— A autópsia acontecerá em Bali. Procuramos a opção mais próxima, que é Denpasar — disse Indah Dhamayanti Putri, vice-governadora da província de West Nusa Tenggara, ao citar a capital de Bali. — Eles querem saber o horário da morte.





Como aconteceu o acidente de Juliana Marins na Indonésia?

Juliana, de 26 anos, desapareceu no sábado no segundo maior vulcão da Indonésia, localizado na ilha de Lombok. As tentativas de resgatar Juliana foram prejudicadas pelo clima desafiador e pelo terreno acidentado, depois que autoridades localizaram seu corpo imóvel com um drone.

Resgate do corpo da brasileira

As equipes de resgate finalmente alcançaram seu corpo na noite de terça-feira, após um esforço de vários dias, e o recuperaram na quarta-feira.

A família acredita que Juliana poderia ter sido salva se tivesse sido alcançada em algumas horas, e não dias.

"Juliana sofreu uma grande negligência por parte da equipe de resgate. Se a equipe tivesse chegado até ela dentro do prazo estimado de 7h, Juliana ainda estaria viva", escreveu a família na quarta-feira em uma conta do Instagram que acumula mais de um milhão de seguidores.

"Juliana merecia muito mais! Agora nós vamos atrás de justiça por ela, porque é o que ela merece! Não desistam de Juliana!", acrescenta a mensagem.

Em uma mensagem publicada nesta quinta-feira, a família agradeceu aos "voluntários que, com coragem, se dispuseram a colaborar para que o processo de resgate de Juliana fosse agilizado".

Diretor de agência nacional 'explica' resgate à família

O diretor da agência nacional de busca e salvamento da Indonésia, Mohammad Syafii, disse na noite de quarta-feira que se reuniu com a família de Juliana para explicar os desafios do resgate.

Relatos iniciais de que Juliana foi ouvida gritando após a queda provocaram a especulação de que ela estaria viva horas após o acidente. Mas um drone a localizou sem se movimentar na segunda-feira, e as autoridades locais afirmaram que a operação de resgate foi adiada devido ao terreno íngreme e ao mau tempo.

O caso provocou uma comoção no Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nas redes sociais que recebeu a notícia da morte de Juliana "com muita tristeza".

Como é o vulcão onde brasileira foi encontrada?

A ilha de Lombok é um destino turístico conhecido por suas praias paradisíacas e paisagens verdes, e muitos visitantes tentam escalar o Monte Rinjani, o segundo vulcão mais alto da Indonésia, atraídos por sua vista panorâmica.

Em 2018, centenas de trilheiros e guias ficaram bloqueados por deslizamentos de terra na montanha depois que um terremoto de magnitude 6,4 sacudiu a ilha. Ao menos 17 pessoas morreram, inclusive uma na montanha.

Translado do corpo de Juliana Marins

A Prefeitura de Niterói vai assumir o traslado do corpo da publicitária. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT), que afirmou ter conversado com a irmã de Juliana, Mariana Marins. Segundo ele, a gestão municipal se comprometeu a prestar apoio à família e a garantir que o corpo da jovem retorne ao Brasil para ser velado e sepultado em sua cidade natal.

A família aguarda a liberação do corpo pelas autoridades indonésias para iniciar o processo de repatriação. O velório e sepultamento ocorrerão em Niterói, mas a data ainda depende da conclusão dos trâmites internacionais.

Veja também