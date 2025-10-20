A- A+

Perícia PRF inicia perícia para identificar causas do acidente que deixou 17 mortos em Saloá Acidente aconteceu na última sexta-feira (17) no Km 126,9 da BR-423

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesse domingo (19), uma perícia técnica administrativa para identificar as causas do acidente de ônibus que deixou 17 pessoas mortas e diversos feridos na BR-423, em Saloá, no Agreste de Pernambuco, na noite da última sexta-feira (17).

A perícia conta com a atuação de policiais de Pernambuco e de Sergipe. Na operação, os agentes farão o uso de técnicas e dispositivos tecnológicos que registram com detalhes o local do sinistro e os vestígios ainda existentes.

Na perícia, também serão utilizados drones e um scanner, que mapeiam e reconstroem o cenário da colisão.

Os equipamentos foram empregados na análise do sinistro que ocorreu em dezembro de 2024, na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, que deixou 41 pessoas mortas. Na ocasião, o um granito que estava sendo carregado por uma carreta se desprendeu e atingiu um ônibus de turismo, provocando um incêndio no coletivo. Logo em seguida, um carro se chocou contra a carreta.

A perícia no acidente em Saloá tem previsão de ser concluída em até 30 dias. O laudo ficará à disposição da Polícia Científica.

Tragédia em Saloá

O acidente do ônibus aconteceu por volta das 19h45 da última sexta, no quilômetro 126,9 da BR-423, entre os municípios de Saloá e Paranatama, nas imediações da Serra dos Ventos, no Agreste pernambucano, e mobilizou diversas equipes de socorro.

Ao todo, 30 pessoas constavam na lista de passageiros.

De acordo com a PRF, o motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão, atingiu rochas às margens da rodovia, retornou para a pista e acabou colidindo em um barranco de areia, o que fez o ônibus tombar.

O motorista, que teve ferimentos leves, foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.

Após atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, onde prestou depoimento.

Identificação das vítimas

No domingo (19), A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PÉ) informou que todos os corpos das vítimas do acidente de trânsito em Saloá já foram identificados.

De acordo com a SDS-PE, 17 corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Do total de corpos identificados, 15 já foram liberados para os familiares. Segundo a SDS-PE, os demais corpos aguardaram a retirada no IML do Recife.

Por meio de nota, a SDS-PE reforçou o "empenho das equipes envolvidas para que todo o processo de liberação ocorra com a maior celeridade e respeito possível às famílias das vítimas".

