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Solidariedade Cavalgada Solidária Amigos da Cana reforça tradição no setor e arrecada R$ 40 mil para o Imip Em sua 4ª edição, o evento reuniu centenas de representantes do setor sucroenergético

A Cavalgada Solidária Amigos da Cana com a União chegou a sua 4ª edição neste sábado (15). Promovida pela Usina União, o evento ocorre em alusão à abertura da safra 2026/2027 da cana-de-açúcar e é considerado tradicional no setor sucroenergético. O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, e o diretor do Grupos EQM, Leonardo de Queiroz Monteiro, participaram da cavalgada.

A concentração do evento ocorreu pela manhã, no Engenho Sapucagi, em Escada, na Mata Sul pernambucana. Na ocasião, o diretor da Usina União Jair Meirelles destacou a importância da cavalgada e projetou uma boa safra da cana para os fornecedores.

"É um evento da Mata Sul para todos nós. A gente precisa prestigiar a nossa cana, a cana do fornecedor, de todas as usinas da região. Nossa safra inicia agora de agosto para setembro. Se Deus quiser, teremos uma boa safra", disse.



Além de reunir o setor, a cavalgada tinha como objetivo uma ação beneficente: doar todo dinheiro arrecadado nas inscrições do evento para a Fundação Alice Figueira de apoio ao Imip. Segundo o purchasing management da Usina União, André Meirelles, foram arrecadados aproximadamente R$ 40 mil.

O valor, de acordo com ele, chegará a R$ 200 mil, por conta de uma emenda parlamentar de R$ 160 mil proposta pelo deputado federal Pastor Eurico (PSDB).

"Tivemos uma arrecadação recorde de cerca de R$ 40 mil. Falei com o deputado Pastor Eurico e ele disse que essa arrecadação será arredondada para R$ 200 mil, através de uma emenda de R$ 160 mil", declarou André.

Ainda não abertura do evento, Eduardo de Queiroz Monteiro destacou o patamar alcançado pela cavalgada e valorizou o papel exercido pela família Meirelles.

"É um encontro que ganhou uma direção impressionante. Não posso deixar de fazer uma reverência à família (Meirelles). Me emocionei de estar no Engenho Sapucagi", afirmou.

Leonardo de Queiroz Monteiro também ressaltou a importância do momento, especialmente por unir tradição com inovação.

"É um momento único participar dessa cavalgada e encontrar toda a cadeia produtiva que liga nosso setor, todos os representantes de todas as usinas. É um momento emblemático, de muita tradição - uma tradição secular. O grande desafio é unir tradição e Inovação. Um momento como esse é muito importante para unir esses dois elos e continuar nessa caminhada. Quero agradecer a toda família Meirelles - doutor Ilvo, dona Carol, Jair, Alexandre, Ana Cecília e todos que fazem parte desse grupo", destacou.

Cavalgada

A Cavalgada Solidária Amigos da Cana começou por volta das 11h. Os participantes seguiram pelas ruas e canaviais de Escada até chegarem à Igreja de Jundiá Grande, ainda no município. Na ocasião, os participantes receberam a benção do padre local e seguiram rumo à Usina União, em Primavera, também na Mata Sul.

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