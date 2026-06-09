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RMR Cavalo é transportado dentro de Kombi em Igarassu; caso é uma "infração grave", diz PRF Nas imagens, o animal aparece com a cabeça para fora da segunda janela do lado esquerdo enquanto o veículo trafega pela via

Um vídeo que circula nas redes sociais chamou atenção ao mostrar um cavalo sendo transportado dentro de uma Kombi. O veículo estava em uma rua movimentada no bairro de Cruz de Rebouças, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Nas imagens, o animal aparece com a cabeça para fora da segunda janela do lado esquerdo enquanto o veículo trafega pela via.

A gravação mostra, ainda, um homem montado em outro cavalo enquanto puxa outro animal na mesma rua com veículos em movimento.

Por meio de nota, a prefeitura de Igarassu informou que "já está abrindo um processo administrativo contra o condutor da kombi". "Após a apuração, ele poderá ser punido e até perder a permissão para atuar no transporte de passageiros do município", completou.



"Infração grave"

Procurada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o caso aconteceu fora de uma rodovia e, portanto, está fora de sua jurisdição. Ainda assim, a corporação explicou que não configuraria infração se o animal estivesse totalmente no interior do veículo.

Como o cavalo estava com a cabeça para fora, no entanto, a ação é considerada uma "infração grave", e viola o artigo 235 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB). Caso fosse flagrado, a pena seria multa de R$ 195,23, além da adição de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo para transbordo.

A PRF esclareceu ainda que se a Kombi for de passageiros, a violação seria do artigo 248, também enquadrada como infração grave. A pena seria de multa de R$ 195,23 e retenção do veículo.

Resgate de cavalos e como denunciar

Por meio de nota, a prefeitura de Igarassu afirmou que animais de médio e grande porte encontrados em situação irregular ou soltos nas vias são resgatados por uma equipe especializada em um caminhão boiadeiro.

"Eles são levados com segurança para o abrigo municipal, onde recebem todos os cuidados", reiterou.

Nesses casos, o dono tem até cinco dias para procurar a secretaria de Meio Ambiente e retirar o animal, mediante o pagamento de uma taxa a partir de R$ 150.

"Se o dono não aparecer, o animal pode ser doado a órgãos públicos e entidades sem fins econômicos que tenham por finalidade a atividade agropecuária, científica, educacional ou assistência social", completou.

A população pode denunciar através de dois canais: para flagrantes no trânsito (veículos em movimento), acionar o Centro Integrado de Operações (CIOPI) pelo número (81) 9 9225-2640. Ao ser acionada, uma viatura do DEPATRAN é enviada para o local.

"Em relação a animais soltos nas ruas ou em risco: ligar para a secretaria de Meio Ambiente nos números (81) 99796-0053 ou (81) 99210-3924. O atendimento funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h", informou a prefeitura de Igarassu.

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