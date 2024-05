A- A+

Rio Grande do Sul Cavalo é visto em telhado de imóvel submerso pela água em Canoas, no RS; animal será içado Defesa Civil Nacional foi comunicada e vai enviar um helicóptero para resgatar o animal

Entre as imagens impressionantes de cidades completamente submersas pela água da chuva, no Rio Grande do Sul, cenas de animais em busca de resgate chamam a atenção.

Uma delas foi registrada na manhã desta quarta-feira (8), por uma equipe de reportagem da TV Globo, que avistou um cavalo no telhado de um imóvel no município de Canoas, um dos mais afetados pela cheia.

Na gravação, que foi exibida no programa matinal "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, o animal aparece sozinho, no telhado. A área, rodeada por outras residências, está totalmente submersa.

Além do equino flagrado pela emissora, cachorros também foram vistos na mesma situação em diferentes regiões do estado.

Moradores, voluntários e profissionais tentam realizar o resgate da população ilhada e animais.

Sobre o cavalo, a apresentadora Ana Maria Braga informou que a Defesa Civil Nacional foi comunicada e vai enviar um helicóptero para içar o animal, avistado no bairro de Mathias Velho, nas proximidades da BR-386.

Segundo o último balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, emitido na manhã desta quarta-feira (8), foram contabilizadas 100 mortes em razão dos temporais.

Há, ainda, outros quatro óbitos sendo investigados, 128 desaparecidos e 372 feridos.

Veja também

INFECÇÃO Mulher perde as duas pernas ao ter síndrome do choque tóxico após utilizar absorventes internos