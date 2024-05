A- A+

Foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta quinta-feira (9), o cavalo que estava no telhado de um imóvel submerso pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

As equipes colocaram uma boia no animal, que foi retirado no local em um bote, por volta das 11h10. Não há informações exatas do tempo que o cavalo passou no telhado, na cidade de Canoas.

Nesta manhã, a primeira-dama do Brasil, Janja, publicou, nas redes sociais, que uma equipe do Exército, incluindo veterinários, foi deslocada para o local.

Situação no Rio Grande do Sul

O número de mortes em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul subiu de 100 para 107, de acordo com o mais recente balanço divulgado na manhã desta quinta-feira (9). Um óbito está sendo investigado.

No estado, 136 pessoas estão desaparecidas e 374, feridas. Até o momento, foram contabilizadas 232,1 mil moradores fora de casa. Desse total, 67.542 estão em abrigos e 164.583, desalojados, ou seja, na casa de familiares e amigos.

Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 425 foram atingidos pelo temporal, que afetou 1,476 milhões de pessoas.

Segundo o vice-governador do RS, Gabriel Souza, o estado já vem contando com a ajuda do Governo Federal e defendeu que os valores mensais pagos pela dívida do Rio Grande do Sul com a União sejam aplicados na reconstrução da infraestrutura gaúcha.

