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CULTURA Cavalo Marinho leva oficinas gratuitas a cidades da Região Metropolitana do Recife e Mata Norte Atividades começam neste sábado (15) e seguem até dezembro, com foco nos personagens, dança, música e elementos teatrais da manifestação

A 3ª Sambada de Cavalo Marinho da Capital promove, entre os dias 15 de agosto e 19 de dezembro, um ciclo de oficinas gratuitas em oito cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e duas da Mata Norte.

As atividades serão realizadas majoritariamente aos sábados, com uma programação voltada à aproximação do público com os elementos cênicos e teatrais do Cavalo Marinho, manifestação tradicional da Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A culminância do projeto acontece em 19 de dezembro, no Recife, com a realização da 3ª Sambada de Cavalo Marinho da Capital.

As atividades serão realizadas em Araçoiaba, Goiana, Camaragibe, Olinda, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes e Recife.

Além disso, as oficinas são voltadas para pessoas a partir dos 8 anos e terão turmas de até 50 participantes.

Os encontros serão presenciais e combinam momentos teóricos e práticos. Durante as vivências, os participantes terão contato com personagens, corporeidade, loas, diálogos e poesias da brincadeira, dança, música e elementos teatrais que fazem parte da tradição do Cavalo Marinho.

A programação também contará com figurinos, máscaras, adereços e instrumentos musicais utilizados como recursos didáticos.

A metodologia inclui a apresentação do contexto sociocultural da manifestação, a exploração do enredo, a vivência dos personagens e suas respectivas pisadas, além de uma roda de diálogo ao final de cada encontro.

Projeto realizará atividades gratuitas em 10 municípios até o mês de dezembro, com culminância no Recife. Foto: Vanessa Alcântara

Projeto realizará atividades gratuitas em 10 municípios até o mês de dezembro, com culminância no Recife. Foto: Vanessa Alcântara

Projeto realizará atividades gratuitas em 10 municípios até o mês de dezembro, com culminância no Recife. Foto: Vanessa Alcântara

Projeto realizará atividades gratuitas em 10 municípios até o mês de dezembro, com culminância no Recife. Foto: Vanessa Alcântara

Projeto realizará atividades gratuitas em 10 municípios até o mês de dezembro, com culminância no Recife. Foto: Vanessa Alcântara

Projeto realizará atividades gratuitas em 10 municípios até o mês de dezembro, com culminância no Recife. Foto: Vanessa Alcântara

Projeto realizará atividades gratuitas em 10 municípios até o mês de dezembro, com culminância no Recife. Foto: Vanessa Alcântara

Projeto realizará atividades gratuitas em 10 municípios até o mês de dezembro, com culminância no Recife. Foto: Vanessa Alcântara

Projeto realizará atividades gratuitas em 10 municípios até o mês de dezembro, com culminância no Recife. Foto: Vanessa Alcântara

Projeto realizará atividades gratuitas em 10 municípios até o mês de dezembro, com culminância no Recife. Foto: Vanessa Alcântara

A ação será conduzida por integrantes experientes do Cavalo Marinho Estrela de Ouro, de Condado, grupo reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco. As atividades serão coordenadas pelo Mestre Aguinaldo Roberto da Silva, que conduzirá a troca de conhecimentos com os participantes.

Inclusão e acessbilidade

O projeto também prevê medidas de inclusão e acessibilidade durante as atividades. As oficinas contam com tradução em Libras, enquanto os conteúdos audiovisuais terão legendas.

Também serão disponibilizados na internet registros audiovisuais das apresentações, exposições, atividades de ensino e demais ações, acompanhados de recursos de Libras e audiodescrição.

Nas vivências culturais, haverá reserva de vagas para públicos historicamente sub-representados. Do total, 50% serão destinadas a mulheres, 20% a pessoas negras, indígenas e quilombolas e 10% a Pessoas com Deficiência (PcD).

Sambada em dezembro

A programação será encerrada em 19 de dezembro, no Recife, com a realização da 3ª Sambada de Cavalo Marinho da Capital.

A apresentação seguirá o formato tradicional da manifestação, com início ao anoitecer e encerramento ao amanhecer, quando ocorre o chamado “quebrar da barra do dia”.

A apresentação será realizada em espaço público da capital e vai reunir os elementos tradicionais da brincadeira, como enredo, personagens, loas, dança e música.

O objetivo da iniciativa é proporcionar ao público uma experiência próxima dos rituais tradicionais do Cavalo Marinho e estimular o encontro entre diferentes comunidades e gerações.

O projeto é realizado pelo Ministério da Cultura e pela Sambaqui Criações, com patrocínio do Banco do Nordeste, por meio da Lei Rouanet Nordeste, coprodução do Instituto Casa Astral e apoio do Cais do Sertão.

Cavalo Marinho Estrela de Ouro

Fundado em 1979 pelo Mestre Biu Alexandre (Severino Alexandre da Silva), o Cavalo Marinho Estrela de Ouro, de Condado, é mantido há quatro gerações e é considerado um dos grupos de referência da manifestação em Pernambuco.

O grupo é reconhecido como Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco e teve sua expressão registrada como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 2014.

Confira a programação abaixo:

Sábado, 15 de agosto – Goiana

Local: Sede do Caboclinho Canindé

Horário: 14h

Endereço: Rua Vicente Celestino, 221a - Nova, Goiana

Sábado, 22 de agosto – Araçoiaba

Local: Sede do Maracatu Cambindinha

Horário: 14h

Endereço: Rua Presidente Vargas - Centro, Araçoiaba

Sábado, 12 de setembro – Olinda

Local: Centro Luiz Freire

Horário: 14h

Endereço: Rua 27 de Janeiro, 181 - Carmo, Olinda

Domingo, 27 de setembro – Paulista

Local: Terreiro Ilê Axé Orixalá Talabí

Horário: 14h

Endereço: Rua Orobó, 257 - Paratibe, Paulista

Sábado, 3 de outubro – Cabo de Santo Agostinho

Local: Sede da Sobac

Horário: 14h

Endereço: Rua Vigário João Batista, 157 - Centro, Cabo de Santo Agostinho

Sábado, 7 de novembro – São Lourenço da Mata

Local: Centro Cultural Manifesto Cultura Popular

Horário: 14h

Endereço: Rua Nova Esperança F - Pixete, São Lourenço da Mata

Sábado, 14 de novembro – Igarassu

Local: Sede do Maracatu Estrela Brilhante

Endereço: Rua Doutor Barbosa Lima - Vila Saramandaia, Centro Histórico de Igarassu

Sábado, 28 de novembro – Camaragibe

Local: Centro Cultural Quilombo Catucá

Horário: 14h

Endereço: Rua Ana Alves, 443 - Viana, Camaragibe

Sábado, 5 de dezembro – Jaboatão dos Guararapes

Local: Rua Édson Régis, 10 - Vista Alegre, Jaboatão dos Guararapes

Horário: 14h

Endereço: Rua Édson Régis, 10 - Vista Alegre, Jaboatão dos Guararapes

Sexta-feira, 18 de dezembro – Recife

Atividade: Oficina

Local: Centro Cultural Cais do Sertão

Endereço: Armazém 10 - Avenida Alfredo Lisboa, s/n - Recife

Sábado, 19 de dezembro – Recife

Atividade: Culminância da 3ª Sambada de Cavalo Marinho da Capital

Local: Centro Cultural Cais do Sertão

Endereço: Armazém 10 - Avenida Alfredo Lisboa, s/n - Recif

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