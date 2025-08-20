A- A+

MUTILAÇÃO "Cortei por cortar": quem é o jovem de 21 anos acusado mutilar patas de cavalo em Bananal/SP Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz alegou que achava que o animal já estava morto, em entrevista à TV Vanguarda

Em entrevista à TV Vanguarda, afiliada da TV Globo no interior de São Paulo, Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, rapaz de 21 anos que foi filmado cortando as patas de um cavalo em Bananal, disse ser "nascido e criado no ramo de cavalo", "mexo com boi" e tem o apelido de "boiadeiro".

Ele admitiu que "cortou por cortar", reconheceu o ato cruel e alegou que achava que o animal já estava morto.

"Muitas pessoas estão me julgando e falando que eu sou um monstro".

Por meio das redes sociais, a ativista do Direito dos animais Luisa Mell se manifestou sobre o ocorrido.

"Cortaram as patas de um cavalo, simplesmente pq ele não aguentava mais andar!", disse em publicação. Celebridades como Ana Castela e Paolla Oliveira também usaram as redes sociais para pedir justiça. Caso seja constatado que o animal estava vivo, Queiroz pode ser condenado a até um ano de prisão.

"Não foi uma decisão (cortar as patas do cavalo). Foi um ato de transtorno. Em um momento embriagado, transtornado, eu peguei e cortei por cortar. Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo. Não é culpa da bebida. É culpa minha. Eu reconheço os meus erros", afirmou o rapaz em entrevista.

O momento do corte foi filmado por um amigo de Andrey. Os dois estavam fazendo uma cavalgada montados em dois cavalos, no último sábado (16).

Após percorrerem cerca de 14 quilômetros, o animal usado por Andrey parou e, demonstrando cansaço, se deitou.

O amigo dele narrou à polícia que, devido à respiração fraca e depois nula, ele e Andrey concluíram que o cavalo havia morrido. Ele filmou a cena em que o amigo corta as patas do animal.

Andrey contou à TV Vanguarda que recebeu ameaças de morte e está com medo de sair de casa.

"Eu me sinto até inseguro. Muitas pessoas me ameaçando de morte sem necessidade. Vai pagar uma morte com a outra? Muitas pessoas falaram que vão mutilar meus braços e minhas pernas. Como é que eu ando na rua? Eu fico inseguro de andar na rua. Tenho que ficar dentro de casa", lamentou.

O rapaz também reclamou da postagem do vídeo nas redes sociais, o que gerou a repercussão.

"Eu sou consciente dos meus atos. Eu amo os animais, sempre mexi com cavalo. Não tinha necessidade de a pessoa ter jogado isso na rede. Muitas pessoas não mereciam ver esse ato", disse.

A Polícia Civil de Bananal está investigando o caso. Maltratar animais é crime no Brasil, conforme a Lei nº 9.605/1998, que determina que a pena por "praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos" varia de três meses a um ano de detenção, além de multa.

A pena é aumentada de um sexto a um terço se ocorre morte do animal. Neste caso, como o cavalo morreu, a pena em caso de condenação pelo crime pode chegar a 1 ano e 4 meses de detenção.

Em nota, a Prefeitura de Bananal afirmou que tomou conhecimento e encaminhou o caso à Delegacia de Polícia e Polícia Ambiental para apuração dos fatos, identificação e punição dos responsáveis. "A Prefeitura repudia qualquer ato de crueldade contra os animais e reforça seu compromisso em zelar pelo bem-estar de todos, trabalhando em conjunto com os órgãos competentes para que casos como este não fiquem impunes", afirma

