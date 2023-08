A- A+

A Prefeitura do Recife entregou, nesta quinta-feira (3), a segunda Praça da Infância da cidade, construída no Compaz Miguel Arraes, na Avenida Caxangá, bairro da Madalena, na Zona Oeste.



Com um investimento de R$ 831 mil, englobando infraestrutura, brinquedos e demais componentes, a nova praça inaugurada pelo prefeito João Campos (PSB) acompanhado dos secretários municipais. A entrega foi feita no mês em que se celebra a Primeira Infância (0a 6 anos).

“Esta é a segunda Praça da Infância inaugurada e mais oito virão. A gente já tem mais uma em obras e outras duas que serão iniciadas nos próximos 30 dias. É compromisso nosso fazer um espaço público de qualidade, pensando na criança. Quando a gente pensa na criança, a gente está pensando no futuro, pensando em alguém que precisa ser acolhido e ter oportunidade”, declarou João Campos durante a inauguração.

A prefeitura, porém, não citou onde serão as novas praças - a primeira foi entregue em março passado, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife. No Compaz Miguel Arraes, a praça possui passeios, rampas, brinquedos numa área de 490 mº.



Ainda na fase de elaboração do projeto, crianças, tutores e cuidadores, segundo a prefeitura, foram escutados pela equipe de intervenções sociais da Secretaria Executiva de Inovação Urbana. No relatório das oficinas de cocriação, foram solicitadas pelas crianças: brinquedos onde elas pudessem "girar", "pular", "equilibrar" e "escalar".

Como forma básica, o círculo foi escolhido para representar elementos naturais. No novo projeto, dois círculos identificados como vento e mais três complementares foram implantados. Os que representam o vento comportam um balanço e um quadrifol, um brinquedo com cordas. Os complementares possuem um morrote de escalada, dois pula-pulas e um gira gira. Todos esses círculos foram colocados por um caminho estruturante, facilitando o percurso da criança.



Foto: Edson Holanda - PCR/divulgação



Guia

A partir do “Guia de princípios para remodelação das praças para infância”, o projeto é elaborado pela Prefeitura do Recife, visando à requalificação paisagística que assegure a motivação de ações voltadas à inclusão social, segurança, liberdade, orgulho e visibilidade das crianças.



O projeto foi aprovado pela engenheira agrônoma Janiele Barbosa, de 36 anos, que reagiu positivamente à Praça da Infância do Compaz Miguel Arraes.

“Eu vim com a minha filha de cinco anos e o meu filho de um ano e três meses. Fiquei encantada com o espaço e com os brinquedos que eles podem explorar. Como a gente mora em apartamento, eu gosto que eles tenham contato com areia. E aqui tem areia e brinquedos maravilhosos. Eu já trazia meus filhos para o Criar e estava na expectativa para ver essa praça pronta”, comentou ela.

O local também sedia o Centro de Referência da Primeira Infância (Criar) da Secretaria de Educação do Recife, espaço voltado para o desenvolvimento integral da criança.



Veja também

Saúde Anvisa aprova novas regras para rótulos de medicamentos