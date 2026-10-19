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SOLENIDADE CBMPE homenageia civis e militares com medalha por serviços prestados nesta terça-feira (20) Cerimônia na Arena Pernambuco marca a celebração dos 139 anos da corporação

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) realiza, na terça-feira (20), às 16h, no auditório da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, a solenidade de entrega da Medalha Pernambucana do Mérito Bombeiro Militar.

Ao todo, 65 pessoas serão agraciadas com a honraria, sendo 15 civis e 50 militares do CBMPE e de outras forças de segurança.

Sobre a medalha

Criada pelo Decreto nº 19.377, de 11 de outubro de 1996, a Medalha Pernambucana do Mérito Bombeiro Militar é concedida anualmente.

A honraria reconhece bombeiros militares, personalidades, autoridades civis e militares, instituições públicas e entidades privadas que tenham prestado relevantes serviços à Corporação e contribuído para a causa pública.

A solenidade integra as comemorações pelos 139 anos do CBMPE, celebrados oficialmente no dia 20 de outubro.

“A entrega desta comenda não é apenas um momento de celebração, mas também de reflexão sobre o rico legado dessa Corporação centenária que é o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Cada um dos 65 agraciados representa diferentes áreas e instituições que, de alguma forma, colaboraram com a missão da Corporação ao longo dos seus 139 anos de história”, destacou o comandante-geral do CBMPE, coronel Araripe.

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