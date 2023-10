A- A+

DESAPARECIMENTO CBMPE retoma nesta segunda (2) busca por adolescente que sumiu no mar, no Pina

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) retomará na manhã desta segunda-feira (2), por volta das 7h, as buscas por um adolescente de 14 anos que não retornou após um mergulho no mar. As informações são da assessoria da Corporação. O caso aconteceu neste domingo (1º), nas proximidades da Av. Beira Mar, no bairro do Pina, zona sul do Recife.

Ainda de acordo com a assessoria, a Corporação foi acionada às 15h05 da tarde deste domingo (1º). “Compareceram ao local, 02 Motos de Resgate e 02 Viaturas dos Bombeiros, que realizaram buscas com uso de embarcação e o apoio do helicóptero do Grupamento Tático Aéreo”, afirmou o CBMPE por meio de nota divulgada à imprensa. Por causa da baixa visibilidade durante a noite, hoje as buscas foram interrompidas às 17h.

A CBMPE informou à mãe da vítima, que estava no local, de que ela receberá informações assim que o adolescente aparecer. Ela também será comunicada sobre a retomada das buscas amanhã. Outros familiares estavam presentes. Todo o grupo estava bastante apreensivo. “A gente tá desesperado, querendo encontrar pelo menos o corpo. Ter alguma notícia”, desabafou uma cunhada da vítima.

Veja também

