A- A+

Emissora CBS News demite o veterano do '60 Minutes', Scott Pelley "Sua antipatia em relação ao futuro do programa foi clara e evidente. E eu a ouvi", escreveu Bilton na carta de missão de Pelley na noite de terça-feira (2), segundo a emissora

A CBS News demitiu o veterano correspondente do programa “60 Minutes” de Scott Pelley na terça-feira (2), após desentendimentos sobre o futuro do programa. A missão representa a mais recente de uma série de mudanças sob a nova direção da emissora.

No ano passado, a CBS passou a fazer parte da Paramount Skydance e nomeou Bari Weiss, uma crítica de longos dados da política progressista, para chefiar sua divisão de notícias.

Jornalistas da CBS News pediram demissão após a nomeação de Weiss, alegando restrições à sua independência editorial.

“Pelley dominou minha primeira reunião de equipe para me desacreditar, desacreditar minhas habilidades e meus interesses, com notável falta de civilidade e desprezo”, reclamou Nick Bilton, o recém-nomeado produtor-executivo do “60 Minutes”.

"Sua antipatia em relação ao futuro do programa foi clara e evidente. E eu a ouvi", escreveu Bilton na carta de missão de Pelley na noite de terça-feira, segundo a CBS News.

“Portanto, escrevi em nome (da CBS News) para informar que o seu emprego na CBS foi rescindido por justa causa, com efeito imediato”, acrescentou.

Em resposta, Pelley afirmou que o novo proprietário da CBS está descartando a “lenda” do icônico programa de notícias “aparentemente para ganhar a simpatia do governo Trump”.

“No mês passado, o 60 Minutes perdeu sua essência quando toda a nossa diretoria e dois de nossos melhores correspondentes foram cruelmente demitidos sem justa causa”, escreveu Pelley em um comunicado citado por veículos de imprensa americanos.

Na reunião de equipe na segunda-feira, Pelley teria acusado a diretora Weiss de “matar o programa”.

A CBS, um pilar da televisão aberta, já foi o lar de jornalistas americanos renomados como Walter Cronkite e Edward R. Murrow.

Pelley, de 68 anos, ingressou na CBS News em 1989. Anteriormente, trabalhou como âncora do "CBS Evening News".

Trump intensificou sua hostilidade de longa data com a imprensa desde que retornou à Casa Branca, ridicularizando regularmente certos veículos de comunicação como divulgadores de "notícias falsas".

Veja também