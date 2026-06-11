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Metrô CBTU acolhe família de funcionário morto em acidente e garante sindicância para apurar caso Tiago Barbosa dos Santos faleceu no início da manhã desta quinta-feira (11), enquanto fazia manutenção da rede aérea

Em encontro com a imprensa, na tarde desta quinta-feira (11), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) se pronunciou sobre a morte do empregado Tiago Barbosa dos Santos, de 40 anos, que faleceu no início da manhã, enquanto fazia manutenção da rede aérea.

Segundo o órgão, a primeira preocupação foi prestar acolhimento à família de Tiago. Ele era assistente de manutenção da empresa há 12 anos. Uma sindicância interna será realizada para apurar os fatos. A morte de Tiago foi a primeira de um funcionário da CBTU desde o início da operação no Recife, há 42 anos.

“Estamos desde os primeiros momentos do ocorrido junto aos empregados envolvidos e, principalmente, no acolhimento da família. Desde as primeiras horas houve uma movimentação dentro da empresa para acolher a família e dar início às buscas pelos fatos”, falou a superintendente da CBTU Recife, Marcela Campos.

“Estamos fazendo todo levantamento e enviando aos órgãos responsáveis pela apuração, e pela parte administrativa da gestão, vamos buscar apurar as possíveis causas que levaram ao acidente”, prosseguiu.

O acidente com Tiago Barbosa dos Santos aconteceu entre as estações Tejipió e Coqueiral. O socorro foi feito por duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. No entanto, quando a corporação chegou ao local, o rapaz já havia falecido.

Segundo o gerente regional de operações da CBTU, Dorival Martins, o profissional realizava o serviço com toda segurança necessária.

“A gente trabalha periodicamente dos nossos procedimentos e a atividade dele era em função disso. Em cima de uma programação, de uma periodicidade. A seccionadora que ele estava trabalhando estava aterrada. Então era um ambiente seguro para trabalhar”, afirmou.

Ainda de acordo com o gerente, o trabalho realizado pelas equipes são gravados. “Temos tudo gravado. A partir de agora, vamos investigar isso para ver se detectamos algum fato novo que venha a ter ocasionado o problema”, pontuou Dorival.

Resposta ao Sindmetro

Após o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (SindmetroPE) afirmar, em nota, que a morte de Tiago “não pode ser tratada como um caso isolado” e alertar sobre as condições de trabalho dos funcionários da CBTU Recife, a superintendente Marcela Campos chamou de “precipitado” atrelar a morte de Tiago a possibilidades que ainda não foram investigadas.

“Isso não condiz com o estatuto da CBTU. A CBTU preza pela segurança dos seus funcionários, e é precipitado e irresponsável a gente adiantar qualquer que seja a causa do acidente. A gente reitera que todos os funcionários da CBTU trabalham dentro das normas e protocolos de segurança operacional”, declarou.

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