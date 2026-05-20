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METRÔ CBTU apresenta primeiro dos seis trens que reforçarão Linha Sul do Metrô do Recife Expectativa é de que a composição vinda de Belo Horizonte, em Minas Gerais, entre em operação daqui 30 dias

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) apresentou nesta quarta-feira (20) o primeiro dos seis trens seminovos acordados no processo de concessão do Metrô do Recife, vindos de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A composição vem para reforçar a operação na Linha Sul, que atende aproximadamente 60 mil passageiros.

Os demais trens devem chegar ao longo dos próximos meses, com previsão de operação completa para a população de toda a frota até outubro.

O investimento gira em torno de R$ 60 milhões, com cada composição custando R$ 10 milhões, sendo R$ 7,6 milhões referentes à aquisição e R$ 2,4 milhões envolvendo custos de transporte, comissionamento, manutenção, operação, entre outros.

"Com a chegada do primeiro trem, nós estamos concretizando de fato o estudo que foi feito para viabilizar essa alternativa que evita que o Metrô do Recife entre em colapso, como já estava previsto a partir de abril de 2027. Foi um esforço do governo de Pernambuco, CTTU e governo federal. A partir de 8 de junho o segundo trem será embarcado, com o cronograma sendo mantido, com os trens chegando aptos a operar, revisados e com a bandeira do estado e do Brasil", afirmou a superintendente da CBTU Recife, Marcela Campos.

A expectativa é de que a composição vinda de Belo Horizonte entre em operação daqui 30 dias.

Trem veio de Belo Horizonte e irá reforçar operação da Linha Sul do Metrô do Recife | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Trem veio de Belo Horizonte e irá reforçar operação da Linha Sul do Metrô do Recife | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Trem veio de Belo Horizonte e irá reforçar operação da Linha Sul do Metrô do Recife | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Trem veio de Belo Horizonte e irá reforçar operação da Linha Sul do Metrô do Recife | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Trem veio de Belo Horizonte e irá reforçar operação da Linha Sul do Metrô do Recife | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Mudança

Inicialmente, o projeto englobaria 11 composições, considerando as seis do Metrô de Belo Horizonte e mais cinco da da Trensurb, do Rio Grande do Sul. Porém, após avaliação técnica, foi constatado que apenas uma das seis composições está em condições operacionais.

Sobre as demais, duas chegaram a ser submetidas a testes preliminares nas oficinas da Trensurb, tendo sido energizadas e movimentadas sem apresentar problemas, mas as avaliações não caracterizavam aprovação de condição operacional. Outras estavam em condição mais crítica - uma delas paralisada há seis anos e com diversos equipamentos retirados.

Com relação aos de BH, o segundo trem chegará em junho, o terceiro em julho e o quarto em agosto. O quinto e sexto desembarcarão em setembro. Segundo a CBTU, a chegada das composições evitará que a Linha Sul entre em colapso no ano que vem.

"Com a chegada do trem, nosso maior ganho é ter a certeza de que não vamos fechar a Linha Sul. Se você tem um sistema prestes a colapsar e de repente recebe uma quantidade de trem maior do que a que está em operação, isso nos dá mais segurança. Com os seis trens operando no mínimo por cinco anos, nós teremos a garantia da mobilidade na Linha Sul", destacou o diretor-presidente da CBTU, José Marques.

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