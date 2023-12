A- A+

PERNAMBUCO CBTU coleta de tampas plásticas para ajudar pacientes do GAC Duas estações do metrô se transformaram em pontos de coleta

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) transformou duas estações em pontos de coleta do projeto "tampinhas solidárias", que recolhe esse tipo de produto de material plástico rígido. A arrecadação começou na manhã desta quarta-feira (6).

As tampas recolhidas serão repassadas para uma associação de catadores, para que sejam reutilizadas, recicladas e revertidas em recursos destinados aos beneficiários do Grupo de Apoio à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE).

Duas bases de arrecadação se encontram nas estações Recife e Cajueiro Seco. Para doar, os interessados devem levar as tampas a um desses terminais e inserir os donativos dentro dos tonéis dispostos na entrada de cada local.

O munheiro Ronaldo da Silva, de 62 anos, surpreendeu a equipe que organiza a ação. Ele levou três sacolas à Estação Recife cheias de tampas. Ele conversou com a reportagem e expressou a felicidade em participar da campanha com centenas de tampinhas.

"Eu não sei a quantidade ao certo. Vinha juntando e sempre ajudei as pessoas com câncer. Eu tenho alguns amigos que ajudam também. Eu estou desempregado, juntando latinhas e tenho essa atitude para ajudar o próximo. É bom ajudar quem precisa. Muda o mundo", destacou.



O palhaço Dom Tampinha comemorou as doações que está recebendo dentro das estações. A campanha, segundo ele, ficará fixa nos terminais, podendo até ser ampliada.

"A expectativa da gente é das melhores. A população está mobilizada a trazer as tampinhas. Que bom que a CBTU está nessa campanha para o bem. As pessoas só precisam vir aqui e inserir as tampinhas nos coletores. É, literalmente, um movimento solidário. Elas vão ser reaproveitadas, então tragam as tampinhas", pede o comediante.

Podem ser doados os produtos de plástico rígido, vindos de água, refrigerante, amaciante, sabão líquido, leite, requeijão, remédios, creme dental, shampoo e outras similares.

