Greve dos metroviários: CBTU entra na Justiça para que Metrô do Recife opere nos horários de pico

Com o Metrô do Recife fora de operação por conta da greve de 48 horas deflagrada pelos metroviários, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) entrou na Justiça para pedir que a categoria garanta o funcionamento nos horários de pico.

De acordo com a CBTU, o pedido judicial quer fazer com que o metrô circule das 5h30 às 8h30 e das 17h30 às 19h30.

A paralisação, que acontece paralelamente à greve por tempo indeterminado dos rodoviários, afeta 180 mil passageiros — o total sobe para 2 milhões quando se somam os usuários dos ônibus.

"A CBTU Recife lamenta a decretação de greve de 48h, mas respeita a decisão da categoria, contudo não poderia deixar de assistir a população e por isto, deu entrada em pedido judicial para cumprimento do serviço nos horários de pico", afirmou a companhia.

As principais reivindicações do Sindicato dos Metroviários (Sindmetro-PE) são o reajuste salarial e a retirada da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Plano Nacional de Desestatização (PND), mantido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Não aguentamos mais a situação e precisamos fazer com que a empresa honre os compromissos e que a CBTU seja retirada do PND", falou o presidente do Sindicato dos Metroviários (Sindmetro-PE), Luiz Soares.

A CBTU disse que submeteu para a Secretaria de Coordenação das Estatais a proposta do acordo coletivo 2023/2024. Essa proposta, segundo a companhia, foi discutida conjuntamente com os sindicatos.

