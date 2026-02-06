A- A+

Metrô CBTU estende horário do metrô neste sábado (7) no Recife Transporte ficará à disposição de foliões que pretendem curtir as prévias carnavalescas

Com as festividades de Carnaval a todo vapor e outras programações acontecendo na Região Metropolitana do Recife (RMR), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que vai estender o funcionamento do metrô neste sábado (7).

O funcionamento do Metrô do Recife será estendido até às 23h59 para atender os foliões que estarão nas ruas brincando nas prévias carnavalescas.

Além disso, o transporte atenderá o público que pretende ir à Arena de Pernambuco acompanhar o evento X1 Brazil.

Já no domingo (8), não haverá operação do Metrô do Recife devido à mudança do local do jogo entre Santa Cruz e Decisão, pelo Campeonato Pernambucano. O confronto será disputado no Arruda e sem a presença de torcida.

Assim, segundo a CBTU, será mantido o cronograma de obras de substituição de trilhos previsto anteriormente.

Veja também