transporte público CBTU fecha todas as estações da Linha Centro do Metrô do Recife devido fortes chuvas na RMR Linha Sul continuará operando

Todas as estações da Linha Centro do Metrô do Recife estão fechadas devido às fortes chuvas que provocaram alagamento na via e em outros setores do modal.

A informação foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), às 9h40 desta quarta-feira (5).

"A CBTU irá retirar os passageiros que estão nas estações e trens. A Linha Sul continuará operando", afirmou a Companhia.

