Linha Diesel Mulher morreu atropelada por trem em Jaboatão, sexta (5); CBTU informou o óbito nesta terça (9) A mulher foi atropelada pelo veículo e morreu no local, de acordo com a companhia

Uma mulher morreu atropelada por um trem da Linha Diesel na linha férrea do metrô nas proximidades da Estação Curado, em Jaboatão dos Guararapes, na última sexta-feira (5).

A informação só foi divulgada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) nesta terça-feira (9).

De acordo com a Polícia Civil, o atropelamento está sob investigação na 19ª Delegacia de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes.



A vítima, de 48 anos, foi atingida na linha férrea que cruza o Curado 1, em Jaboatão dos Guararapes, e morreu no local. Os veículos da Linha Diesel fazem o translado nas estações Cabo, Santo Inácio, Ponte dos Carvalhos, Pontezinha, Ângelo de Souza e Cajueiro Seco.



De acordo com a CBTU, as versões da família da vítima e do maquinista que operava o veículo não são idênticas e, por isso, as informações sobre como ocorreu o atropelamento não podem ser divulgadas com certeza. Há um prazo de 30 dias para que saia o relatório do ocorrido.

Em nota, a companhia prestou solidariedade à família da mulher que morreu.

A CBTU ainda disse, no comunicado, que acidentes envolvendo o sistema ferroviário podem ser evitados com respeito às normas e condutas de segurança nas proximidades da via férrea e sobre as Passagens de Níveis.

Confira a nota na íntegra:

Acidentes envolvendo o sistema ferroviário podem ser evitados com o simples respeito às normas e condutas de segurança nas proximidades da via férrea e sobre as Passagens de Níveis. A CBTU, através da Superintendência de Recife, se manifesta em solidariedade a família da Sra. que veio a óbito na sexta-feira, 05 de maio, próximo a Estação Curado na Linha Diesel.

É importante lembrar que via férrea é de uso exclusivo dos trens e sua transposição por pedestres e veículos deve ser realizada por meio das Passagens de Níveis, mediante a conduta de parar, olhar e ouvir, antes da travessia, conforme legislação vigente. Ademais, os trens circulam com faróis acesos, acionamento intermitente da buzina e velocidade reduzida nos trechos de maior adensamento urbano.

Reforçamos que campanhas educativas sobre as normas de segurança operacionais são constantemente divulgadas em nossas redes sociais, bem como fixadas em nossas instalações. A CBTU obedece normas internacionais para transporte público sobre trilhos, e presa pela segurança dos usuários e empregados.

Destacamos a campanha lançada recentemente pela Administração Central, que está sendo veiculada em todas as unidades operadas pela CBTU, que visa esclarecer e divulgar o mês “Maio Amarelo de Conscientização do Trânsito”, com informações a respeito das passagens de níveis (cruzamentos das via férreas com as ruas da cidade) e sobre uso do nosso sistema com segurança.

Finalizamos informando que os procedimentos foram realizados conforme as normas e que órgãos competentes de segurança foram acionados para investigação sobre todas as possibilidades que puderam ocasionar o fato ou acidente.

