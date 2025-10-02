CBTU informa que fará serviço no ramal Jaboatão do Metrô do Recife neste sábado (4)
Empresa vai realizar a troca de trilhos entre as estações Cavaleiro e Jaboatão, a partir das 13h
Os usuários do Metrô do Recife devem ficar atentos ao funcionamento do transporte no próximo sábado (4). A Companhia Brasileira de Trens Urbanos informou, nesta quinta-feira (2), que realizará um serviço na Linha Centro entre as estações Cavaleiro e Jaboatão, a partir das 13h.
Na ocasião, haverá a troca de trilhos. Por isso, os trens deste ramal vão trafegar em via singela, quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos, podendo aumentar o tempo de viagem e, consequentemente, os intervalos dos transportes.
Além de Jaboatão, a Linha Centro atende também a cidade de Camaragibe. Ao todo, cerca de 120 mil passageiros são transportados nos dois ramais diariamente até a Estação Central do Recife, no bairro de São José, no centro da capital pernambucana.