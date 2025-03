A- A+

Transporte público CBTU anuncia mudança no sistema de bilhetagem do Metrô do Recife Cartão Unitário será substituído pelo Cartão Múltiplo, a partir de 1º de junho

Os usuários do Metrô do Recife terão que lidar com uma mudança no início de junho. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou o fim do Cartão Unitário no sistema de bilhetagem para a implementação do Cartão Múltiplo.

Quem utiliza o transporte poderá realizar o cadastro para obter o novo cartão de forma gratuita, entre os dias 31 de março e 31 de maio. O Cartão Múltiplo passa a valer em 1º de junho. Na mesma data, o Unitário não será mais aceito.

A partir da próxima segunda-feira (31), o cadastro pode ser realizado nas estações Recife e Cajueiro Seco, de segunda a sexta, das 6h às 20h. Nos sábados, o funcionamento acontece das 6h às 12h. O cidadão precisa apresentar o CPF e um documento oficial com foto (RG, CNH etc).

Segundo a CBTU, o novo cartão vai oferecer mais praticidade e benefícios aos usuários, proporcionando maior agilidade na recarga de qualquer valor, dentro do limite máximo de R$ 600. Os créditos não terão prazo de validade.

Ainda de acordo com a companhia, o primeiro cartão será gratuito e, caso haja a necessidade de reposição, a segunda via custará R$ 2, mais o valor da passagem.

