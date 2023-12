CCBA promove debate aberto ao público sobre agricultura urbana na RMR nesta quarta-feira (13)

A- A+

O Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA) realiza, nesta quarta-feira (13), a partir das 19h, mais uma edição do "KULTURFORUM".



Desta vez, o evento promove o debate da temática "Diálogos sobre agricultura urbana na Região Metropolitana do Recife (RMR)" e é aberto ao público.



A atividade acontece na sede da organização, localizada na Rua do Sossego, número 364, bairro da Boa Vista, área central, com entrada gratuita - sujeita à ocupação máxima do espaço.

A ação acontece em meio ao estado de emergência climática global, da poluição e da perda de biodiversidade. O centro percebe uma urgência em encontrar alternativas ecológicas e de sustentabilidade na RMR e tenta promover atividades de conscientização.

A KULTURFORUM tem o objetivo de agregar grupos de moradores, ONGs, coletivos e representantes de órgãos públicos para debaterem e apresentarem iniciativas e projetos de agricultura e agroecologia urbanas na RMR.

Estão entre os intuitos do debate a identificação, necessidades e oportunidades para a criação e fortalecimento de políticas públicas no setor. A organização tenta também reforçar possibilidades de projetos de cooperação com a Alemanha e o fortalecimento da rede (atores e articulações) já existentes na área da agricultura e agroecologia urbanas.

Dentre os participantes do debate, estão representantes de instituições, ONG`s e coletivos que atualmente estão trabalhando a agricultura urbana na RMR, como: o Centro Sabiá, Casa da Mulher do Nordeste (CMN), o Centro de Saúde Alternativa da Muribeca (CESAM), o Serviço de Tecnologia Alternativa (SERTA), o coletivo Manga Rosa Agroecologia Urbana, a ONG FASE, entre outros. O evento será finalizado com uma confraternização.

