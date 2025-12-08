A- A+

JUSTIÇA CCJ abrirá sessão que decide sobre prisão de Bacellar; decisão sobre afastamento do presidente segui Expectativa dos deputados é que a CCJ apresente um projeto único sobre apenas sobre a prisão;

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Amorim (União Brasil), determinou que a sessão extraordinária desta segunda-feira será aberta ao público.

O colegiado composto por sete deputados vai analisar se encaminha ao plenário, ainda no mesmo dia, um parecer pela manutenção ou não da prisão do presidente afastado da Casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil), preso na operação da Polícia Federal da quarta-feira passada.

Segundo Amorim, caberá à CCJ fazer uma avaliação exclusivamente técnica, baseada na forma e nos aspectos regimentais que precisam ser observados antes da votação em plenário, marcada para 15h.

A expectativa é que seja apresentado um único projeto de resolução, em que os deputados decidam pela manutenção ou revogação da prisão. Já o afastamento ficará a cargo do Supremo Tribunal Federal ( STF). A Corte vai decidir se Bacellar poderá ou não retornar à presidência da Casa.

— Neste momento, nosso foco é manter o equilíbrio e a normalidade institucional do Poder Legislativo. Todos os atos deverão estar revestidos de legalidade e transparência — afirmou Amorim.

A sessão será realizada na sala 1809. Ele acrescentou que jornalistas terão acesso irrestrito à sala.

— Todos os jornalistas serão bem-recebidos. Poderão ficar na sala e captar e transmitir as imagens que desejarem.

Nos bastidores da Casa, já é dada como certa a soltura de Bacellar. A decisão de deliberarem apenas sobre a prisão foi uma saída encontrada pelos parlamentares que temiam possíveis sanções do STF. Avaliação nos bastidores é que posição contra prisão do parlamentar poderia ser interpretada como alinhamento a interesses de organizações criminosas.

