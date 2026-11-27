Ceará: idoso de 99 anos revê o mar após mais de uma década, e reencontro viraliza na internet
Morador do interior de Aurora, no Ceará, Expedito das Chagas Soares conheceu a Praia do Japão, no município de Aquiraz, durante viagem em família
O reencontro de um idoso de 99 anos com o mar depois de mais de uma década sem ir à praia viralizou nas redes sociais.
Morador do interior do Ceará, da cidade de Aurora, Expedito das Chagas Soares conheceu a Praia do Japão, no município de Aquiraz, durante viagem em família.
O passeio aconteceu na última terça-feira (24) e foi registrado pela neta Bianca Soares, de 30 anos, que divulgou o encontro do idoso com o mar nas redes sociais.
"Foi como se tivesse ido pela primeira vez. Ele ficou um tempo admirado, olhando para o mar. Lembrou dos familiares dele do interior que não conhecem o mar. Achou a água quentinha também", contou Bianca.
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Segundo a neta, mesmo com dificuldades para caminhar, Expedito fez questão de chegar até a água para molhar os pés.
"Ele ficou bem feliz e emocionado, falou que aqui tem muitas coisas bonitas e o pessoal do interior não vê", afirmou Bianca.
A decisão do idoso ir à praia foi tomada pela família, que, apesar da correria da viagem, queria proporcionar um momento especial. A emoção também foi percebida depois do passeio.
"Quando chegamos em casa ele estava chorando. Não falou o motivo, mas estava com os olhos lacrimejando", destacou a neta.