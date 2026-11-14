Ceará declara situação de emergência em 65 cidades por efeitos do El Niño
A declaração tem validade de 180 dias e considera os riscos de estiagem, redução das chuvas e agravamento da seca
O Governo do Ceará decretou situação de emergência em 65 municípios do Estado em razão dos efeitos do fenômeno climático El Niño. A medida foi oficializada pelo governador Elmano de Freitas (PT) na sexta-feira, 13, por meio do Decreto nº 37.608, publicado no Diário Oficial do Estado.
A declaração tem validade de 180 dias e considera os riscos de estiagem, redução das chuvas e agravamento da seca, com possíveis impactos no abastecimento de água e na produção agropecuária.
Nas últimas horas, em razão da declaração, as buscas pelo termo "estado de emergência" ganharam destaque no Google Trends, ferramenta que monitora o interesse dos usuários por determinados assuntos nas pesquisas realizadas na plataforma.
De acordo com o decreto, a decisão considera avaliações técnicas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e do Comitê Integrado de Segurança Hídrica. Os documentos apontam um cenário de preocupação com a disponibilidade de água no estado e com as condições climáticas previstas para os próximos meses, especialmente durante a quadra chuvosa de 2027.
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Segundo a Funceme, o El Niño pode contribuir para a redução das precipitações no Ceará, além de favorecer temperaturas mais elevadas, maior ressecamento do solo e aumento do risco de incêndios florestais.
Quais municípios do Ceará estão em situação de emergência?
A relação de cidades contempladas pela medida consta no anexo único do Decreto nº 37.608. Ao todo, são 65 municípios:
Acopiara
Aiuaba
Alto Santo
Ararendá
Araripe
Aratuba
Arneiroz
Assaré
Baixio
Barro
Beberibe
Boa Viagem
Campos Sales
Canindé
Caririaçu
Catunda
Caucaia
Choró
Crateús
Deputado Irapuan Pinheiro
Ererê
Farias Brito
Guaramiranga
Ibaretama
Ibicuitinga
Independência
Ipaumirim
Iracema
Irauçuba
Itapajé
Itatira
Jaguaretama
Jaguaribara
Jaguaribe
Limoeiro do Norte
Madalena
Milagres
Milhã
Mombaça
Monsenhor Tabosa
Morada Nova
Mulungu
Nova Olinda
Novo Oriente
Pacoti
Palhano
Parambu
Paramoti
Pedra Branca
Pereiro
Piquet Carneiro
Porteiras
Potengi
Potiretama
Quiterianópolis
Quixadá
Quixeramobim
Saboeiro
Salitre
Senador Pompeu
Solonópole
Tabuleiro do Norte
Tauá
Tianguá
Umari
O que acontece após a declaração de situação de emergência?
Com a publicação do decreto, os órgãos estaduais passam a intensificar o monitoramento das condições meteorológicas, climáticas e hidrológicas, além de organizar ações de prevenção e resposta aos efeitos da estiagem e da seca.
A medida também prevê o levantamento das áreas e populações mais vulneráveis, a identificação dos sistemas de abastecimento que precisam de acompanhamento prioritário e a articulação com as prefeituras para oferecer apoio técnico, operacional e material
O decreto permite ainda que o governo estadual estabeleça parcerias com municípios e instituições públicas e privadas para desenvolver ações conjuntas. Entre as possibilidades estão intervenções emergenciais, recuperação de estruturas e contratação de serviços necessários ao enfrentamento dos impactos climáticos, observadas as condições previstas na legislação.
A Funceme ficará responsável pelo acompanhamento permanente das condições meteorológicas e climáticas. Caso os estudos indiquem a necessidade de incluir outras cidades na medida, a ampliação poderá ser feita por meio de um novo decreto. A situação de emergência tem validade inicial de 180 dias.