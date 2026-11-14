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EL NIÑO Ceará declara situação de emergência em 65 cidades por efeitos do El Niño A declaração tem validade de 180 dias e considera os riscos de estiagem, redução das chuvas e agravamento da seca

O Governo do Ceará decretou situação de emergência em 65 municípios do Estado em razão dos efeitos do fenômeno climático El Niño. A medida foi oficializada pelo governador Elmano de Freitas (PT) na sexta-feira, 13, por meio do Decreto nº 37.608, publicado no Diário Oficial do Estado.

A declaração tem validade de 180 dias e considera os riscos de estiagem, redução das chuvas e agravamento da seca, com possíveis impactos no abastecimento de água e na produção agropecuária.

Nas últimas horas, em razão da declaração, as buscas pelo termo "estado de emergência" ganharam destaque no Google Trends, ferramenta que monitora o interesse dos usuários por determinados assuntos nas pesquisas realizadas na plataforma.

De acordo com o decreto, a decisão considera avaliações técnicas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e do Comitê Integrado de Segurança Hídrica. Os documentos apontam um cenário de preocupação com a disponibilidade de água no estado e com as condições climáticas previstas para os próximos meses, especialmente durante a quadra chuvosa de 2027.

Segundo a Funceme, o El Niño pode contribuir para a redução das precipitações no Ceará, além de favorecer temperaturas mais elevadas, maior ressecamento do solo e aumento do risco de incêndios florestais.

Quais municípios do Ceará estão em situação de emergência?

A relação de cidades contempladas pela medida consta no anexo único do Decreto nº 37.608. Ao todo, são 65 municípios:

Acopiara

Aiuaba

Alto Santo

Ararendá

Araripe

Aratuba

Arneiroz

Assaré

Baixio

Barro

Beberibe

Boa Viagem

Campos Sales

Canindé

Caririaçu

Catunda

Caucaia

Choró

Crateús

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Guaramiranga

Ibaretama

Ibicuitinga

Independência

Ipaumirim

Iracema

Irauçuba

Itapajé

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Limoeiro do Norte

Madalena

Milagres

Milhã

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Mulungu

Nova Olinda

Novo Oriente

Pacoti

Palhano

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Pereiro

Piquet Carneiro

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixeramobim

Saboeiro

Salitre

Senador Pompeu

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tauá

Tianguá

Umari

O que acontece após a declaração de situação de emergência?

Com a publicação do decreto, os órgãos estaduais passam a intensificar o monitoramento das condições meteorológicas, climáticas e hidrológicas, além de organizar ações de prevenção e resposta aos efeitos da estiagem e da seca.

A medida também prevê o levantamento das áreas e populações mais vulneráveis, a identificação dos sistemas de abastecimento que precisam de acompanhamento prioritário e a articulação com as prefeituras para oferecer apoio técnico, operacional e material

O decreto permite ainda que o governo estadual estabeleça parcerias com municípios e instituições públicas e privadas para desenvolver ações conjuntas. Entre as possibilidades estão intervenções emergenciais, recuperação de estruturas e contratação de serviços necessários ao enfrentamento dos impactos climáticos, observadas as condições previstas na legislação.

A Funceme ficará responsável pelo acompanhamento permanente das condições meteorológicas e climáticas. Caso os estudos indiquem a necessidade de incluir outras cidades na medida, a ampliação poderá ser feita por meio de um novo decreto. A situação de emergência tem validade inicial de 180 dias.

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