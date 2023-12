A- A+

PERNAMBUCO Ceasa firma parceria com Ação da Cidadania e realiza evento ecumênico com colaboradores Natal Sem Fome já beneficiou mais de 26 milhões de pessoas no Brasil

Pela primeira vez o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) se torna ponto de arrecadação do Natal Sem Fome, que é uma realização do grupo Ação da Cidadania. Para celebrar a parceria, o projeto realizou um ato ecumênico junto aos colabores e permissionários do centro, para uma oração pela paz, na manhã desta terça-feira (5), no Curado, Zona Oeste do Recife.

A celebração aconteceu diante de uma mesa simbólica de 20 metros, onde foram servidos pães e frutas como símbolo de comida na mesa das famílias de todo o planeta, baseada e inspirada na celebração realizada por Dom Helder Câmara, em janeiro de 1994.

A ideia do projeto é arrecadar alimentos não-perecíveis e unir os presentes num movimento pela paz. As doações podem ser feitas até o dia 22 de dezembro.

Para realizar o momento de fé, três líderes religiosos compareceram ao evento do Ceasa para, das mais variadas formas, explicar o sentido do Natal e a importância da união das famílias nessa data tão importante, que celebra união e a paz. Estiveram presentes: padre missionário Manoel Francisco dos Santos, da Obra de Maria; Pastor Davi Pedro Soares, da Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela e o grupo Maracatu Várzea do Capibaribe.

Em 2023, o Natal Sem Fome comemora 30 anos de existência. A campanha foi criada no Rio de Janeiro, pelo sociólogo Hebert de Souza, mais conhecido como Betinho. Até hoje, mais de 26 milhões de brasileiros já foram acolhidos pelo projeto e tiveram um Natal com mais dignidade. Porém, segundo Anselmo Monteiro, coordenador do comitê da Ação da Cidadania Pernambuco Solidário, a marca não ajudou a erradicar a fome no País.



"Ainda não foi possível realizar esse sonho, mas vamos continuar trabalhando e temos fé que vamos arrecadar muito mais até o Natal. Os donativos vêm dos corações bons das pessoas que tiram das prateleiras delas, dos empresários que entendem que o lucro deles pode ser repartido e dos trabalhadores. As urgências estão nos mortos, nas palafitas e desafia muita gente. A fome é silenciosa e é nesse silêncio que a gente trabalha para acabar com a fome", explicou ele.

O presidente do Ceasa, Bruno Rodrigues, considera a parceria como um momento histórico para o órgão que atende todo o Estado. Segundo ele, o centro vai recolher mais de 10 toneladas de alimentos, que deveram ser doados pelos empresários, permissionários e comerciantes que atuam no local.

"Nós não vamos participar somente do Natal Sem Fome, mas vamos nos engajar no calendário anual da Ação da Cidadania, para que possamos ajudar o próximo. Como o Ceasa regula o mercado de alimentos de todo o Estado, é importante adotar esse sentimento de solidariedade e de caridade. Este, com certeza, é um dia de muita alegria", destacou.

Para doar alimentos ou alguma quantia em dinheiro, procure um posto de arrecadação de alimentos do Ação da Cidadania, como, por exemplo, o Ceasa, localizado no Curado, no Km 70 da BR-101, ou o Parque de Exposição de Animais, que fica na Avenida Caxangá, bairro do Cordeiro. As doações também podem ser feitas através da chave pix: 04095409/0001-90. Em caso de dúvidas, ligue para o (81) 3226-0063.

