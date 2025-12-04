Ceasa-PE mantém operações e Reciflor amplia vendas no feriado
Mercado segue horário habitual e setor de flores registra aumento na procura para homenagens à Nossa Senhora da Conceição
O Ceasa-PE manterá o funcionamento normal no feriado de Nossa Senhora da Conceição, celebrado em 8 de dezembro. O movimento deve crescer principalmente no setor de flores, que recebe a edição especial do Reciflor no Pavilhão 9.
Horário do Ceasa-PE no feriado
O mercado abrirá ao público das 0h às 17h, seguindo o horário padrão das segundas-feiras. Os setores administrativos operam em regime de feriado, com retorno das atividades normais a partir de 9 de dezembro.
No sábado que antecede a data, 6 de dezembro, a feira funcionará em seu horário regular, das 0h às 13h.
Aumento na busca por flores
A data movimenta o comércio do Pavilhão 9, que concentra a venda de flores utilizadas nas homenagens à padroeira afetiva do Recife.
A expectativa é de crescimento nas vendas a partir de 4 de dezembro, com maior procura no sábado, dia 6. As espécies mais buscadas são rosas e crisântemos, especialmente nas cores branco, amarelo e azul.
A oferta prevista ultrapassa 5.200 toneladas, superando o volume atingido no último ano.
Reciflor especial marca período de homenagens
Mesmo sem constar como feira extraordinária no calendário, a edição de dezembro do Reciflor costuma reunir comerciantes, permissionários e fiéis. O período também coincide com a novena da santa, o que intensifica o fluxo de visitantes ao longo da semana.
SERVIÇO
Funcionamento do Ceasa-PE no feriado
Data: 8 de dezembro
Funcionamento do mercado: 0h às 17h
Setor administrativo: funcionamento em regime de feriado
Feira do sábado anterior (6/12): 0h às 13h
Local: Ceasa-PE - Curado, Recife
Com informações da assessoria