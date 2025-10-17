A- A+

Câncer de mama Ceasa realiza exames gratuitos para identificar câncer de mama e colo do útero Iniciativa reforça importância do diagnóstico precoce

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) recebeu, nesta sexta-feira (17) uma ação que oferece exames gratuitos de mamografia, ultrassonografia e Papanicolau.

A iniciativa, que acontece anualmente desde 2021, é fruto da parceria entre o Instituto Cristina Tavares de Apoio ao Adulto com Câncer (ICT) e o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, com apoio da Associação dos Usuários e Comerciantes do Ceasa (Assucere).

Na ocasião, as mulheres tiveram acesso ao exame clínico das mamas e ao preventivo ginecológico (Papanicolau), realizados pela ginecologista Eugênia de Albuquerque, dentro do projeto Preventivo Móvel, criado pelo ICT.

Casos que necessitaram de exames complementares receberam vouchers para mamografia e ultrassons, exames disponibilizados gratuitamente pelo Centro Diagnóstico Lucilo Ávila.

“Essa ação já acontece há quatro anos. Começou logo após a pandemia, diante do aumento dos casos de câncer de mama e de colo do útero. A proposta surgiu com a Dra. Mirela, do Lucilo Ávila, e desde então unimos forças entre o setor privado e o terceiro setor. A gente separa os casos que precisam de uma avaliação melhor, ou seja, uma mamografia, um ultrassom, e o Lucilo Ávila preenche essas necessidades. A parceria vai durar muitos anos”, afirmou a oncologista Christiane Violet.

Dra. Mirela Ávila destacou o compromisso do Centro Diagnóstico com o acesso à saúde. “Participar de ações como o mutirão de biópsias de mama é parte fundamental do nosso propósito. (...) Acreditamos que cuidar da saúde é um direito de todos e, por isso, promovemos iniciativas que ampliam acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Cada exame representa uma oportunidade de acolher e transformar vidas”.

Histórias

Entre as mulheres atendidas durante a ação social, algumas destacaram a importância do evento para quem trabalha diariamente no Ceasa e nem sempre consegue tempo para cuidar da própria saúde.

A comerciante Damiana Maria da Silva, de 63 anos, moradora do Varadouro, em Olinda, que trabalha há um ano com vendas de feijão no Ceasa, contou que aproveitou a oportunidade ao saber da ação.

“Vi o anúncio e vim fazer. Faz dois anos que fiz meu último exame. Sempre faço exames, porque minha irmã teve câncer de mama e precisou tirar o seio. A gente tem que se cuidar”, disse.

Para Andréa Maria, de 52 anos, que faz o exame há 3 anos na sede da Assucere, a ação é uma chance de acesso e acolhimento.

“É muito bom, principalmente para a gente que trabalha aqui, corre tanto e não tem tempo. Muitas vezes não pensamos na gente. Minha mãe faleceu com câncer. Eu tive um nódulo e consegui encaminhamento para fazer os exames. É muito difícil e caro. Eu só saio daqui quando acabar”, afirmou.

Já Anne Santos, de 50 anos, aproveitou o convite de uma amiga para participar.

“Fiz meu exame há três anos. O câncer de mama às vezes está lá e a gente não descobriu. É silencioso, e quando sente alguma coisa pode ser tarde. Se a gente quer viver com saúde,tem que se cuidar. Eu sou hipertensa, estou saindo de uma depressão, crise de ansiedade, então estou me cuidando, fazendo exercícios, preventivo”, contou.

Parcerias

A ação integra as iniciativas do Outubro Rosa e reforça o papel das parcerias entre o poder público, o setor privado e as organizações sociais na ampliação do acesso ao diagnóstico precoce.

“Partindo da primícia de que o diagnóstico precoce é o segredo da cura do câncer, se você não diagnosticar precocemente, diminui bastante as chances de conseguir a cura”, completou Christiane Violet.

O câncer de mama é o tipo mais comum entre mulheres no Brasil (excluindo o de pele não melanoma), e a detecção precoce continua sendo o principal fator para reduzir a mortalidade. A mamografia anual, a partir dos 40 anos, e a atenção a sinais de alerta e histórico familiar são fundamentais para o rastreio.

A prevenção envolve também hábitos de vida saudáveis, acompanhamento médico regular e conhecimento sobre os fatores de risco, pois quanto antes a doença for identificada, maiores são as chances de tratamento eficaz e cura.

