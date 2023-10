Ceasa realiza mutirão de serviços gratuitos entre os dias 16 e 20 de outubro no Recife

A- A+

O Centro de Abastecimento e Logística do Estado de Pernambuco (Ceasa-PE), no bairro do Curado, no Recife, vai oferecer, nesta segunda-feira (16), mais de 70 serviços gratuitos em comemoração aos 61 anos da organização.

A iniciativa também marca o Dia Mundial da Alimentação, celebrado nesta data, e a abertura da Semana de Mobilização Cidadã do Ceasa, que vai até a sexta-feira, sempre das 8h às 15h, no Portão 3, entrada principal do centro de abastecimento.

Entre as ações oferecidas estão serviços de saúde, educação, bem estar, beleza e massagens. Também estarão à disposição do público atendimentos para emissão de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito, assim como registro tardio e averbação de divórcio, atualização e inclusão do CADÚnico para o Bolsa-Família.

A Semana de Mobilização Cidadã do Ceasa conta ainda com orientação jurídica para casos envolvendo previdência social, direito do trabalho e do consumidor.

Também serão oferecidos serviços previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além de alistamento eleitoral, regularização do título de eleitor e emissão de certidões.

Durante a iniciativa, também estarão disponíveis ações da Compesa voltadas para negociações e cadastramento de tarifa social.

O Procon também participa do mutirão com negociações e orientações, serviços da defensoria pública e encaminhamento para os núcleos de atendimento, habilitação para casamento civil e orientações jurídicas.

A mobilização contará, ainda, com ações de saúde ocular, fisioterapia, cortes de cabelo e atendimento veterinário, entre outras atividades.

