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CIDADANIA Ceasa recebe ação gratuita de saúde, orientação jurídica e cidadania de quarta (18) a sábado (21) Integrando a programação do Together Nordeste 2026, a feira mobiliza 100 voluntários no Curado, das 7h às 12h

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), localizado no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, recebe a partir desta quarta-feira (18) a Feira Together Cidadania.



A iniciativa integra a programação do Together Nordeste 2026 e segue até o próximo sábado (21), sempre das 7h às 12h, reunindo cerca de 100 voluntários para oferecer atendimentos gratuitos à população.

Durante os quatro dias de mobilização no estacionamento da entrada principal, o portão 1, os visitantes terão acesso a uma ampla rede de assistência social e saúde.



A grade de serviços inclui consultas clínicas com médicos, acolhimento psicológico, orientações de saúde bucal, nutrição e noções básicas de primeiros socorros.

Na área de cidadania e inclusão produtiva, a ação disponibilizará atendimento jurídico, suporte para acesso a plataformas governamentais digitais (como GOV.br e Conecta Recife), além de oficinas para elaboração de currículos e preparação para entrevistas de emprego.



O público também poderá usufruir de serviços gratuitos de bem-estar, como corte de cabelo, manicure, pedicure e massagem.

Mobilização em Pernambuco e no Nordeste

Promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Together Nordeste 2026 reúne mais de 11 mil jovens voluntários em seis estados da região entre os dias 18 e 21 de novembro.



Em Pernambuco, aproximadamente 4 mil jovens atuam na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata, distribuídos em nove pontos de impacto e 16 missões sociais.



As atividades incluem feiras de saúde, distribuição de alimentos e kits de higiene para pessoas em situação de rua, limpeza de espaços públicos, ações de conscientização e mobilizações contra a violência direcionada a mulheres, idosos e crianças.



Além da ação realizada no Ceasa, a programação contempla passeatas de conscientização em nove municípios pernambucanos, sendo eles: Olinda, Camaragibe, Paulista, Carpina, São Lourenço da Mata, Paudalho, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão e Abreu e Lima.

Os participantes também terão atividades de formação, oficinas e exposições na Arena de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife

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