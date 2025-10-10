A- A+

PERNAMBUCO Projeto Espiral abre inscrições para aulas gratuitas de canto coral; saiba como fazer Iniciativa do Instituto Maestro Israel de França prepara crianças e adultos para apresentação natalina em dezembro

Crianças e adolescentes das comunidades do entorno do Centro de Convenções de Pernambuco (Cecon), em Olinda, já podem se inscrever para participar do Projeto Espiral, promovido pelo Instituto Maestro Israel de França (Imif), que oferece aulas gratuitas de canto coral a partir do dia 14 de outubro.

A iniciativa tem como objetivo preparar os jovens para a 3ª edição da Cantata de Natal, marcada para a segunda quinzena de dezembro.

As aulas serão ministradas às terças e quintas, das 14h as 17h para a turma infantil e das 18h as 21h30 para os adultos, e incluem conteúdos de técnica vocal, percepção musical, prática de conjunto e repertório natalino.

“Acreditamos que a música é uma poderosa ferramenta de transformação social. O coral dá oportunidade para que meninos e meninas expressem talentos, ampliem horizontes e fortaleçam o senso de comunidade.”, afirma o curador do Projeto Espiral, Eduardo Matos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de outubro, de forma presencial, na Sala de Música do Cecon/Imif, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Para participar, é necessário ter entre 8 e 16 anos, estar matriculado na rede pública de ensino e morar nas proximidados do Cecon, como Salgadinho, Amaro Branco, Campo Grande, Bultrins e Sítio Novo.

