Cedae retoma abastecimento de água no Guandú após 14 horas de paralisação

A Cedae retomou, às 19h29 desta segunda-feira, a produção de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu. A operação na unidade havia sido interrompida no início da manhã, após técnicos identificarem a presença de grande volume de surfactantes (composto presente nos detergentes) no Rio Guandu.

Segundo a Cedae, a produção foi retomada de forma gradativa, e pode levar até 72 horas para se restabelecer completamente na região atendida pelo sistema, que inclui os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados. A operação só foi reiniciada após técnicos da unidade confirmarem, por meio de monitoramento e análises laboratoriais, que não havia mais risco de alterações na qualidade da água tratada.

A Cedae informou que a água com surfactante não foi, em momento algum, distribuída para a população. Assim que foi constatada a presença do composto na água, a captação foi interrompida, e a água que já estava no interior da estação foi descartada. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), investigam a origem do descarte do material.

