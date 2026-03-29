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RIO DE JANEIRO Caso Cedric Alexandre: júri absolve pai e filho acusados de matar artista francês em Paraty Crime ocorreu em 2018 e envolvia disputa em área rural; decisão encerra julgamento após anos de investigação

O Tribunal do Júri de Paraty absolveu na última quarta-feira (25) pai e filho acusados de assassinar o artista plástico francês Cédric Alexandre Vacherie Jaurgoyhen, morto em 2018 na cidade, localizada na Costa Verde do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada pelos jurados após julgamento realizado neste fim de semana.

O caso remonta a julho de 2018, quando o artista foi encontrado morto em seu sítio, na região da Barra Grande, com um tiro na cabeça. Após o crime, o corpo foi incendiado, segundo as investigações.

Pai e filho chegaram a ser apontados como responsáveis pelo homicídio, que teria relação com conflitos envolvendo terras e desavenças na região onde a vítima vivia. Durante o julgamento, que durou 13 horas, os jurados entenderam que não havia provas suficientes para condenação. Com a absolvição, os dois foram inocentados das acusações.



Segundo Andrea Kirkovits, como advogada da vítima e da familia, a mãe do artista está de "coração partido" com a decisão.

"Fizemos tudo ao nosso alcance na busca por plena justiça a Cedric Alexandre Vacherie Jaurgoyhen, quem teve sua vida tirada de maneira tão cruel. Nós apresentamos todas as provas existentes. Atuei com afinco e muita honra mas ao final quem toma a decisão são os jurados", disse a advogada ao Globo.

O caso teve desdobramentos ao longo dos anos, incluindo a prisão de um dos suspeitos em 2024, após período como foragido. Ricardo dos Santos e o pai, Cecílio dos Santos foram acusados de homicídio e coação de testemunha, respectivamente. O filho ficou preso preventivamente por um ano e três meses — já Cecílio foi detido por 57 dias durante o início do período das investigações, que reuniram elementos como apreensão de arma e diligências em diferentes estados.

A decisão do júri encerra o processo criminal na primeira instância, mas ainda cabe recurso por parte do Ministério Público.

Relembre o caso

O artista plástico francês Cedric Alexandre Vacherie Jaurgoyhen foi morto em julho de 2018 com um tiro de espingarda na cabeça, à queima-roupa, no sítio onde vivia na zona rural de Paraty. Segundo o Ministério Público, o crime teria sido motivado por uma dívida relacionada a obras realizadas no local, sendo classificado como de motivo fútil.

Antes do julgamento, a acusação também questionou a influência religiosa dos réus — um deles pastor — e pediu a transferência do júri para outra cidade, mas a solicitação foi negada pela Justiça.

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