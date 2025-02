A- A+

LIMPEZA Cehab inicia mutirão para retirada de baronesas no Canal do Fragoso nesta segunda-feira (10) A ação faz parte dos esforços para minimizar os impactos causados pelo acúmulo da vegetação aquática no canal

A Companhia Estadual de Habitação (Cehab) deu início, nesta segunda-feira (10), ao mutirão de retirada das baronesas acumuladas no Canal do Fragoso, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O serviço, que estava previsto para março, foi antecipado devido às chuvas intensas que atingiram Pernambuco na última semana, principalmente na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Canal do Fragoso, em Olinda, nesta segunda-feira (10) | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A ação será coordenada pela Cehab em parceria com a Prefeitura de Olinda e faz parte dos esforços para minimizar os impactos causados pelo acúmulo da vegetação aquática no canal.

Em relação ao balanço das operações de retirada de baronesas no Canal do Fragoso, ainda não há dados definitivos sobre a quantidade removida. Isso se deve ao processo de secagem das baronesas retiradas do canal, que ficam fora por 3 dias para secagem antes de ser feito o levantamento da quantidade retirada.

Após esse período de secagem, será possível medir quantos caminhões de baronesas estão sendo retirados por dia, com destino a um depósito de descarte indicado pela Prefeitura de Olinda.

A operação está sendo realizada exclusivamente no Canal do Fragoso, em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Olinda. A prefeitura, por sua vez, está conduzindo a limpeza de outros 27 canais que também desaguam no Fragoso, o que ajudará a reduzir o acúmulo de baronesas nesse curso d’água.

A previsão para a conclusão dessa limpeza é de até 30 dias, embora esse prazo possa variar de acordo com o volume de material a ser removido. A operação de remoção continuará até que o processo seja finalizado.



"Uma limpeza importantíssima para que a gente possa dar fluidez nas águas do Canal do Fragoso. Neste ano, antecipamos a limpeza, que seria apenas em março, para fevereiro, em virtude das fortes chuvas que tivemos recentemente", disse o presidente da Cehab, Paulo Lira. "Buscamos um canal limpo e desobistruído até o período de inverno de 2025", completou.

Máquinas realizam limpeza no Canal do Fragoso | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

As baronesas são plantas que se acumulam em ambientes com muita água poluída, como os canais. Elas surgem para tentar limpar a água do canal, sugando os dejetos pelas raízes, como gás carbônico e enxofre. Como a água do canal está muito suja, as baronesas se multiplicaram em diversos trechos ao longo do trecho.

O Canal do Fragoso, que começa na PE-15, em Olinda, e vai até a ponte do Janga, em Paulista, no limite do município. A região, que ficam as praias de Rio Doce e do Janga, está com acúmulo da planta em diversos pontos.

