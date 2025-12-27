A- A+

SAÚDE Por quanto tempo podem ser guardadas as sobras do peru de Natal? Especialistas respondem Outras aves, peixes e carnes, assim como queijo, creme de leite, leite e sobremesas também são alimentos propensos à intoxicação alimentar

Depois de dois dias do fim do Natal ainda sobrou comida da ceia? Você pode comer se tiver seguido algumas recomendações.



Especialistas em segurança alimentar alertaram que consumir sobras de Natal após o dia 27 de dezembro pode causar doenças graves, principalmente se elas não tiverem sido levadas para a geladeira ou o congelador em até duas horas após o consumo.

Autoridades da Agência de Normas Alimentares do Reino Unido (FSA, na sigla em inglês) afirmam que "manter restos da ceia de Natal por mais de duas horas" ou consumir alimentos que ficaram fora da geladeira sem refrigeração representa um grande risco de intoxicação alimentar.

Isso porque aumenta a probabilidade de proliferação de bactérias nos alimentos, principalmente a salmonela e a campilobacteriose — ambas capazes de causar intoxicações estomacais.







Em orientações atualizadas para o período festivo, a FSA (Food Standards Agency) recomendou ao público que respeite os prazos de validade e tenha cuidado ao deixar alimentos expostos por mais de quatro horas.

“As datas de validade dizem respeito à segurança, não à qualidade. Não consuma alimentos após a data de validade. Mantenha refrigerado. A comida do buffet não deve ficar exposta por mais de quatro horas”, escreveram os especialistas.

Segundo eles, mulheres grávida, crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido têm riscos maiores de desenvolver uma intoxicação alimentar ao comer comida fora da validade ou contaminada.

Além do peru, outras aves, peixes e carnes, bem como queijo, creme de leite, leite e sobremesas após o prazo de validade estão entre os alimentos mais propensos a fazer mal.

Outros erros comuns na preparação de alimentos em festas incluem não descongelar aves ou carnes corretamente. Isso pode causar um cozimento irregular, impedindo que atinjam temperaturas seguras por completo.

O peru cozido, por exemplo, pode ser congelado por até seis meses, mas, uma vez descongelado, deve ser consumido em até 24 horas e não pode ser congelado novamente, alertou a FSA.

A recomendação é verificar se a temperatura do congelador permanece abaixo de 5°C, pois as bactérias proliferam entre 8°C e 63°C.

